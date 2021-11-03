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среда, 03 ноября 2021 17:20

Фальсификации выборов мэра Харькова: "Опора" заявила об атаке на наблюдателей

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Фальсификации выборов мэра Харькова: &quot;Опора&quot; заявила об атаке на наблюдателей
Голоса за других кандидатов "переносят" в пользу Терехова, заявляют наблюдатели. Фото: city.kharkov.ua

После того, как наблюдатели Гражданской сети "Опора" заявили о фальсификации протоколов с результатами выборов мэра Харькова, против организации начали информационные атаки.

Об этом заявила председатель "Опора" Ольга Айвазовская на брифинге в среду, сообщает Gazeta.ua

"От наших наблюдателей поступила информация о разногласиях в данных районной и территориальной избирательной комиссии, мы начали сверять сведения в наших протоколах, которые были на руках.

И пришли к выводу, что проблема есть и с ней нужно работать. Особенно в условиях, когда почему-то кто-то решил, что можно вернуться к практике фальсификации избирательного протокола. Чего мы не видели в Украине так откровенно и открыто уже шесть лет", - сказала Айвазовская.

Наблюдатели продолжают сравнивать данные по протоколам, которые они лично получили на участках в Харькове, с протоколами территориальных комиссий.

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Общее несоответствие, которое зафиксировали сейчас - 572 голоса избирателей, перешедших от других кандидатов в пользу кандидата Игоря Терехова, который сейчас исполняет обязанности мэра.

Несоответствия зафиксировали в Новобаварском районе - 397 голосов, Основянском - 70, Холодногорском - 105.

"Мы заинтересованы в том, чтобы правоохранительные органы разобрались в каждом инциденте, а суды дали свою оценку", – заявили в "Опоре".

"Такая ситуация чрезвычайно серьезная - во всем мире, демократическом и не очень, информационные нападения на наблюдателей являются формой противодействия внепартийному наблюдению и ограничению прав граждан контролировать выборы. Тот, кто играет с этими вещами, должен понимать, что выглядит нецивилизованно.

Мы все заинтересованы в том, чтобы Украина жила в цивилизованной рамке", - сказал аналитик "Опоры" Александр Клюжев.

31 октября в Харькове проходили мэрские выборы. 1 ноября председатель городской территориальной избирательной комиссии объявила Терехова победителем с результатом 50,66%.

"Опора" призвала не признавать Терехова победителем из-за фальсификаций. В организации заявили об иске в суд.

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