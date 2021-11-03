"Опора" из-за фальсификаций требует не признавать Терехова мэром Харькова

Результаты выборов мэра Харькова потребовали отменить. Фото: 24 канал

Гражданское движение "Опора" просит не признавать Игоря Терехова победителем выборов мэра Харькова из-за фальсификаций.

Организация готовит иск в суд. Соответствующее обращение направили в городскую территориальную избирательную комиссию, сообщается на сайте общественной организации.

Обратили внимание на расхождения в протоколах подсчета головос на десяти избирательных участках. Действия Новобаварской и Основянской районных ТИК по утверждению протоколов она просит признать незаконными.

"Также в жалобе содержится просьба признать решение о признании Терехова И. А. избранным городским головой не соответствующим требованиям законодательства и отменить такое решение", - сказано в сообщении.

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Выборы мэра Харькова сопровождались серьезными нарушениями требований украинского законодательства и международных стандартов демократических выборов. Наиболее популярными нарушениями в день голосования были выдача бюллетеней без паспорта, демонстрация избирателями результатов волеизъявления и попытки фотографирования заполненных бюллетеней.