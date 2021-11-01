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понедельник, 01 ноября 2021 22:37

Мэром Харькова стал Терехов

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Мэром Харькова стал Терехов
Терехов стал мэром Харькова. Фото: 5 канал

На внеочередных выборах мэра Харькова 31 октября победил секретарь горсовета Игорь Терехов.

Он набрал 50,66% голосов по результатам подсчета 100% протоколов. Об этом сообщила председатель городской территориальной избирательной комиссии Елена Матвиенко в заявлении журналистам, передает Харків Times.

Терехова поддержали 146 240 избирателей.

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Ближайший соперник Терехова на выборах бывший губернатор области Михаил Добкин набрал почти вдвое меньше голосов – 82 008.

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Результаты остальных крайне малы.

В апреле 2010 года Игорь Терехов стал заместителем харьковского городского головы. С сентября 2015-го занимал должность первого заместителя городского головы. 9 декабря 2020 избран секретарем Харьковского городского совета. Через неделю стал исполняющим обязанности городского головы Харькова после смерти Кернеса. Терехов рассказывал, что Кернес готовил его как своего преемника уже давно.

Задекларировал 1,5 млн. грн. дохода. Бывшая жена владеет семейными компаниями - "Он клиник" и "Доктор ПРО". Есть три квартиры. Одна в общей собственности с матерью, вторую арендует у матери, а третью снимает с сыном. Также арендует Mercedes-Benz.

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