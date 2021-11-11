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Терехова зарегистрировали мэром Харькова - несмотря на заявления наблюдателей о фальсификациях

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Терехова зарегистрировали мэром Харькова - несмотря на заявления наблюдателей о фальсификациях
"Опора" сообщала о разногласиях в протоколах о подсчете голосов. Фото: @ihor.terekhov

Харьковская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Игоря Терехова мэром.

Об этом объявила председатель ТИК Елена Матвиенко в четверг, сообщает Gazeta.ua

"Харьковская городская территориальная избирательная комиссия постановляет зарегистрировать харьковским городским головой Терехова Игоря Александровича, выдвинутого городской организацией политической партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков".

Копию постановления безотлагательно отправить в Центральную избирательную комиссию", - сказала.

Комиссия также прекратила полномочия Терехова как депутата горсовета. Ранее Харьковский горсовет поддержал досрочное прекращение полномочий секретаря Терехова.

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Между тем, Гражданская сеть "Опора" сообщает, что Апелляционный суд отказал наблюдателям в жалобах на решение Харьковского окружного административного суда.

Речь идет об исках к Основянской, Новобаварской и Холодногорской районных в городе Харькове ТИК из-за выявленных разногласий в протоколах участковых комиссий и районной ТИК.

31 октября в Харькове проходили мэрские выборы. 1 ноября Терехова объявили победителем с результатом 50,66%.

Терехов после смерти Геннадия Кернеса был и. о. городского головы.

"Опора" сообщила об информационных атаках на наблюдателей.

Данные протоколов по ряду участков не совпадали с данными протоколов УИК о подсчете голосов, заявляли наблюдатели.

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