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пятница, 05 ноября 2021 16:36

В "Опоре" намекнули, что Терехов - нелегитимный мэр. Обращаются в полицию и к Раде

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В &quot;Опоре&quot; намекнули, что Терехов - нелегитимный мэр. Обращаются в полицию и к Раде
Терехова объявили победителем на следующий день после выборов. Фото: city.kharkov.ua

Учитывая количество участков на выборах мэра Харькова, результаты которых могли незаконно исказить в протоколах районных ТИК об итогах голосования, возникли серьезные риски делегитимизации избирательного процесса в целом.

Об этом в пятницу заявила гражданская сеть "Опора".

Данные протоколов минимум 40 из 605 участков не совпадают с данными протоколов УИК о подсчете голосов, заявляют наблюдатели.

"Опора" заявила об инцидентах с признаками фальсификации результатов.

Призвала городскую избирательную и районные в Харькове избирательные комиссии обеспечить беспрепятственный доступ к протоколам УИК о подсчете голосов избирателей и протоколов об итогах голосования. И обнародовать все документы, касающиеся инцидентов с признаками искажения результатов волеизъявления граждан.

Также - воздержаться от заблаговременной регистрации городского головы до полного завершения избирательных споров, связанных с вероятной фальсификацией результатов голосования.

В то же время наблюдатели призывают городской совет воздержаться от поспешных мер по приведению к присяге мэра.

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"Опора" обратилась к Национальной полиции.

"Немедленно проинформировать общество о первых результатах расследования фактов фальсификации итогов голосования", - призвали они.

Также призвали партии, имеющие фракции в Верховной Раде, публично заявить о поддержке всестороннего расследования.

Безотлагательно начать парламентский диалог о создании временной следственной комиссии по изучению попыток искажения волеизъявления граждан на выборах мэра Харькова и предыдущих национальных и местных, обеспечения неотвратимости наказания за избирательные преступления.

Внести изменения в избирательное законодательство о функционировании информационно-аналитической системы "Местные выборы" и безотлагательном обнародовании протоколов подсчета голосов по отдельным участкам.

Создать правовые условия возможностей обжалования избирательных нарушений на досудебной стадии.

31 октября в Харькове проходили мэрские выборы. 1 ноября председатель городской территориальной избирательной комиссии объявила Игоря Терехова победителем с результатом 50,66%.

Терехов - секретарь Харьковского городского совета. После смерти Геннадия Кернеса стал и. о. городского головы.

"Опора" сообщила об информационных атаках на наблюдателей.

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Дата
05
ноября

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