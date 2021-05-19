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среда, 19 мая 2021 12:38

Воровать не станет, однако и покараулить не сможет - СМИ о Ляшко

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Воровать не станет, однако и покараулить не сможет - СМИ о Ляшко
Виктор Ляшко работает главным санитарным врачом с марта прошлого года. Фото: Офіс президента

Главный санитарный врач Олег Ляшко, кандидатуру которого на должность министра здравоохранения подают по предложению фракции "Слуга народа", является "тихим, послушным, без шлейфа негатива". Об этом сообщает ZN.UA

"Судя по тому, что Ляшко был в команде Супрун, для западных партнеров это будет означать продолжение начатой ею реформы. По крайней мере будет сохраняться видимость.

Виктора Ляшко характеризуют как человека честного и порядочного. Который сам воровать не станет, однако и покараулить не сможет. Итак, все будет зависеть от окружения, которое ему назначат. Поскольку команды у возможного будущего министра нет. Хотя сам Виктор Ляшко президентские амбиции и новую должность рассматривает в качестве прекрасного шанса проявить себя", - пишет издание.

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Скорее всего существенных изменений в сфере здравоохранения с новым министром не произойдет.

"Близкое окружение характеризует его как человека, который не довел до конца ни одного проекта.

... То, что Зеленский хочет его назначить, говорит об одном: президент так и не понял, какими должны быть профессиональные требования к министру здравоохранения. И продолжает назначать и снимать, руководствуясь личными симпатиями/антипатиями, а не реальными оценками потенциалов и профессиональных соответствий. Со всеми вытекающими отсюда последствиями", - говорится в публикации.

Касательно уже уволенного с должности министра здравоохранения Максима Степанова, то, по словам источников издания в Офисе президента, его "задокументировали, обратив внимание на его теневую деятельность".

"На стол Владимиру Зеленскому легла папка. Решение было принято: министр, который раздражает народ, а теперь и хозяина Банковой, должен уйти. Провал кампании по вакцинации должен ассоциироваться с ним. А поставки Pfizer - с президентом", - сообщает СМИ.

18 мая Верховная Рада уволила трех министров: инфраструктуры Владислава Криклия, развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и здравоохранения Максима Степанова.

Увольнение поддержали фракции "Слуга народа", "Европейская солидарность", группы "Партия "За будущее" и "Доверие". "Голос" за отставку Криклия не голосовал.

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