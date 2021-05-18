Парламент уволил министра здравоохранения Степанова

Верховная Рада уволила министра здравоохранения Максима Степанова с должности.
Представление о его увольнении внес в Верховную Раду премьер-министр Денис Шмыгаль. Его поддержали 292 парламентария.
"Главным заданием, которое стояло перед министром на 2021 год, был вопрос вакцинации и обеспечения Украины достаточным количеством вакцин уже в первой половине этого года. Эту задачу ставили и президент, и правительство, и парламент. Переговоры, закупки, договоренности и поставки постоянно затягивались и переносились. Прогресс по этому вопросу слишком медленный до сих пор. А информация, которая сообщалась министром и правительственной команде, и обществу, часто расходилась с реальностью", - пояснил Шмыгаль.
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Степанов в своем выступлении перед народными депутатами похвалил работу министерства под его руководством и пожаловался на препятствия.
"У меня есть четкий план, как полностью преодолеть пандемию, построить действенную украинскую медицину. Для этого нужны две составляющих: время и ваша поддержка", - завершил он.
18 мая Верховная Рада уволила Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры и Игоря Петрашко с должности министра экономики, торговли и сельского хозяйства.
По информации СМИ, президент Владимир Зеленский лично просил Криклия, Петрашко и Степанова уйти в отставку.
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