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вторник, 18 мая 2021 17:59

Парламент уволил министра здравоохранения Степанова

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Автор: facebook.com/maksym.stepanov.official
  Степанов возглавлял Минздрав с 30 марта 2020 года
Степанов возглавлял Минздрав с 30 марта 2020 года

Верховная Рада уволила министра здравоохранения Максима Степанова с должности.

Представление о его увольнении внес в Верховную Раду премьер-министр Денис Шмыгаль. Его поддержали 292 парламентария.

 

"Главным заданием, которое стояло перед министром на 2021 год, был вопрос вакцинации и обеспечения Украины достаточным количеством вакцин уже в первой половине этого года. Эту задачу ставили и президент, и правительство, и парламент. Переговоры, закупки, договоренности и поставки постоянно затягивались и переносились. Прогресс по этому вопросу слишком медленный до сих пор. А информация, которая сообщалась министром и правительственной команде, и обществу, часто расходилась с реальностью", - пояснил Шмыгаль.

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Степанов в своем выступлении перед народными депутатами похвалил работу министерства под его руководством и пожаловался на препятствия.

"У меня есть четкий план, как полностью преодолеть пандемию, построить действенную украинскую медицину. Для этого нужны две составляющих: время и ваша поддержка", - завершил он.

18 мая Верховная Рада уволила Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры и Игоря Петрашко с должности министра экономики, торговли и сельского хозяйства.

По информации СМИ, президент Владимир Зеленский лично просил Криклия, Петрашко и Степанова уйти в отставку.

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