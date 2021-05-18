Верховная Рада отправила в отставку министра экономики

Верховная Рада проголосовала за отставку министра экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.
Его заявление по собственному желанию поддержали 280 народных депутатов.
Петрашко отчитался перед парламентариями о результатах своей деятельности в должности и ответил на их вопросы.
Он возглавлял Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства с 17 марта 2020 года.
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Предыдущим решением Верховная Рада уволила Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры.
По информации СМИ, президент Владимир Зеленский лично просил Криклия, Петрашко и главу МОЗ Максима Степанова уйти в отставку.
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