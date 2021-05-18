Верховная Рада отправила в отставку министра экономики

Автор: РБК-Украина Петрашко возглавлял министерство 14 месяцев

Верховная Рада проголосовала за отставку министра экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

Его заявление по собственному желанию поддержали 280 народных депутатов.

Петрашко отчитался перед парламентариями о результатах своей деятельности в должности и ответил на их вопросы.

Он возглавлял Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства с 17 марта 2020 года.

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Предыдущим решением Верховная Рада уволила Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры. По информации СМИ, президент Владимир Зеленский лично просил Криклия, Петрашко и главу МОЗ Максима Степанова уйти в отставку.