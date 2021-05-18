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вторник, 18 мая 2021 16:43

Рада уволила министра инфраструктуры Криклия

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Автор: Mind.UA
  Криклий возглавлял Министерство инфраструктуры с 29 августа 2019-го
Криклий возглавлял Министерство инфраструктуры с 29 августа 2019-го

Верховная Рада удовлетворила заявление Владислава Криклия об отставке с должности министра инфраструктуры.

Соответствующее постановление поддержали 284 народных депутатов.

На вопрос нардепов относительно давления со стороны президента Владимира Зеленского ответил: "Все действия принимаются командно. Понятно, что у нас парламентско-президентская республика, но даже если коммуницируют, дискутируют, решения принимаются самостоятельно, законно".

Он отчитался перед парламентом о результатах 20 месяцев деятельности и поблагодарил за сотрудничество.

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На прошлой неделе министр инфраструктуры Владислав Криклий написал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом его просил президент Владимир Зеленский. Глава государства также пожелал увольнения министров экономики Игоря Петрашко и здравоохранения Максима Степанова. Последний отказался. Тогда премьер-министр направил в Верховную Раду представление об отставке Степанова.

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