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среда, 19 мая 2021 10:58

"Слуга народа" выдвигает Ляшко на руководителя МОЗ

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&quot;Слуга народа&quot; выдвигает Ляшко на руководителя МОЗ
Виктор Ляшко - заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины. Фото: Минздрав

Кандидатуру главного санитарного врача Виктора Ляшко подают на пост главы Минздрава по предложению фракции "Слуга народа". Об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram.

Во фракции "Слуга народа" ранее заявляли, что поддерживают кандидатуру главного санитарного врача Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.

Другие кандидатуры не рассматривались, заявил накануне народный депутат, председатель партии "СН" Александр Корниенко.

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На прошлой неделе в Верховную Раду поступило представление премьер-министра об отставке Степанова. Он руководил Минздравом с марта прошлого года. 18 мая Верховная Рада уволила Степанова с должности.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что причиной являются неудовлетворительные темпы вакцинации против коронавируса.

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