Вокалист "Бумбокс" прочитал письмо от заключенного Стерненка

 
Ексклюзивы
1/5
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
2 Просмотров: 252
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
Просмотров: 450
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
2 Просмотров: 963
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
Просмотров: 135
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
1 Просмотров: 711
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 936
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Просмотров: 2889
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
Просмотров: 315
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
Просмотров: 1503
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Просмотров: 4473
Фото
Все фото
4
6
4
7
10
Плевать на всех. Паркуюсь, где хочу: &quot;слуга&quot; Арахамия поставил джип на переходе в центре столицы
Плевать на всех. Паркуюсь, где хочу: "слуга" Арахамия поставил джип на переходе в центре столицы
Ахметов, Елена Бондаренко, Симоненко. Кто голосовал за российский флот в Крыму
Ахметов, Елена Бондаренко, Симоненко. Кто голосовал за российский флот в Крыму
&quot;Почему Зеленский молчит?&quot; - Стерненко написал письмо из СИЗО
"Почему Зеленский молчит?" - Стерненко написал письмо из СИЗО
В Одессу прибыли 4 корабля НАТО
В Одессу прибыли 4 корабля НАТО
&quot;Упыри, позор!&quot;: от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Видео
Все видео
Вокалист "Бумбокс" прочитал письмо от заключенного Стерненка
Вокалист "Бумбокс" прочитал письмо от заключенного Стерненка
Прокремлевскому пропагандисту из канала Медведчука объявили подозрение
Прокремлевскому пропагандисту из канала Медведчука объявили подозрение
НАБУ проверяет Левочкиных
НАБУ проверяет Левочкиных
Россия должна уйти прочь из Украины, до тех пор будет под санкциями - президент Литвы выступил в Раде
Россия должна уйти прочь из Украины, до тех пор будет под санкциями - президент Литвы выступил в Раде
Президент Литвы: "Слава Украине"
Президент Литвы: "Слава Украине"
Интервью
1/5
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
2 Просмотров: 252
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
Просмотров: 351
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Просмотров: 549
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Просмотров: 198
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
2 Просмотров: 963
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 марта 2021
Просмотров: 270
Мумія
Планував написати цю колонку раніше. Але відклав – ювілеї, знаєте, річниці. Великі імена, вікопомні події, перемоги й здобутки. На урочистому ...
суббота, 20 марта 2021 13:00

Вокалист "Бумбокс" прочитал письмо от заключенного Стерненка

  Комментировать
Вокалист &quot;Бумбокс&quot; прочитал письмо от заключенного Стерненка
Предварительно музыкант написал письмо Стерненко в изолятор.

Вокалист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк прочитал письмо от общественного деятеля Сергея Стерненка, который 4 недели сидит в следственном изоляторе. Видео музыкант опубликовал в день рождения Сергея. Ему сегодня исполнилось 26 лет.

"Сегодня в день рождения моего хорошего знакомого Сергея Стерненка я хочу зачитать его ответ на мое письмо ему.

Я взял на себя смелость написать ему в Одесский следственный изолятор номер 21. Сегодня хочу прочитать часть этого письма всем вам.

"Привет, дружище. Что касается моих дел, то ты здесь прав. Описывать их особого смысла нет. Потому что какие могут быть дела у заключенного. Contra spem spero. Хочется верить в справедливость и быть свободным. Однако эти мои желания не совпадают с желаниями нынешней политической системы. Но я вижу, что существует много крутых, смелых и принципиальных граждан, которые говорят громко. И это обнадеживает. Еще больше усиливает веру в правильности моих действий и слов. Если то, что за них в Украине тебя преследуют - ты точно делаешь правильно. Поэтому прорвемся. Вечно это не продлится.

Ты спрашиваешь, нужна ли мне и моим родным какая-то помощь? Нужна. Не останавливайтесь и не молчите. Потому что только это сможет подействовать.

Будет очень и очень приятно видеть на свой день рождения 20.03 всех неравнодушных на акции под Офисом президента. Это будет круче любого подарка.

Горжусь тем, что живу в одной стране с такими людьми. Кайдани порвімо. Увидимся.

P.S. Волю Антоненко и всем политическим заключенным", - процитировал Стерненка Хлывнюк.

Сегодня в 19.00 под Офисом президента запланирована акция "Справедливость Стерненку - справедливость всем".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский делает ту же ошибку, что и Янукович

23 февраля Сергея Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества. Решение вынес Приморский райсуд города Одессы.

27 февраля под Офисом президента и Офисом генерального прокурора состоялась многотысячная акция "Справедливость Стерненко - справедливость всем".

Общественность требовала от президента Владимира Зеленского судебной реформы и отставки с должности генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Министра внутренних дел Арсена Авакова называли "чертом".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вокалист "Бумбокс" прочитал письмо от заключенного Стерненка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
марта

Что скрывают мифы российской пропаганды. Правда об Иване Мазепе

Прошло два месяца президентства Джо Байдена

Создали новое формирование для охраны границ

Джон Леннон женился на Йоко Оно

Открыли концентрационный лагерь, где проводились эксперименты над людьми

Религиозные сектанты распылили зарин в метро - 12 человек погибли

В Европу пришла бубонная чума

Самое читаемое
Хлеб за 3 евро и вагончики для жизни – украинка поделилась опытом переезда в Норвегию
Хлеб за 3 евро и вагончики для жизни – украинка поделилась опытом переезда в Норвегию
5
 Просмотров: 15921
Обольстительная польская модель взволновала горячим снимком топлесс
Обольстительная польская модель взволновала горячим снимком топлесс
5
 Просмотров: 13590
Насиловал щеткой и боится за свою жизнь: страшные подробности о подозреваемом в убийстве ребенка
Насиловал щеткой и боится за свою жизнь: страшные подробности о подозреваемом в убийстве ребенка Просмотров: 11241
Тина Кароль шокировала фанов решением
Тина Кароль шокировала фанов решением Просмотров: 6291
Раскованная Ана Чери едва прикрыла соски ладонью
Раскованная Ана Чери едва прикрыла соски ладонью
7
 Просмотров: 6030
Политика
Оценили возможность возвращения Донбасса вооруженным путем
Оценили возможность возвращения Донбасса вооруженным путем Просмотров: 450
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
 Просмотров: 351
Зеленский продлил санкции против двух российских банков
Зеленский продлил санкции против двух российских банков Просмотров: 477
Решение Рады не требуется: Кабмин может отменить перевод часов на летнее время
Решение Рады не требуется: Кабмин может отменить перевод часов на летнее время Просмотров: 1287
СНБО поручил СБУ проверить монополиста цифрового телевидения
СНБО поручил СБУ проверить монополиста цифрового телевидения Просмотров: 405
Больше всего комментируют
6
Вакцинация: Зеленский заявил об информационной атаке
3
Суд оправдал Пашинского
2
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
2
"Без Зели никакое кадровое решение не проходит по СБУ", - Лерос обнародовал запись разговора Лазутина - бизнес-партнера Зеленского и Баканова
2
Создали новое формирование для охраны границ
Голосов: 6234
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть