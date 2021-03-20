Вокалист "Бумбокс" прочитал письмо от заключенного Стерненка

Предварительно музыкант написал письмо Стерненко в изолятор.

Вокалист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк прочитал письмо от общественного деятеля Сергея Стерненка, который 4 недели сидит в следственном изоляторе. Видео музыкант опубликовал в день рождения Сергея. Ему сегодня исполнилось 26 лет.

"Сегодня в день рождения моего хорошего знакомого Сергея Стерненка я хочу зачитать его ответ на мое письмо ему.

Я взял на себя смелость написать ему в Одесский следственный изолятор номер 21. Сегодня хочу прочитать часть этого письма всем вам.

"Привет, дружище. Что касается моих дел, то ты здесь прав. Описывать их особого смысла нет. Потому что какие могут быть дела у заключенного. Contra spem spero. Хочется верить в справедливость и быть свободным. Однако эти мои желания не совпадают с желаниями нынешней политической системы. Но я вижу, что существует много крутых, смелых и принципиальных граждан, которые говорят громко. И это обнадеживает. Еще больше усиливает веру в правильности моих действий и слов. Если то, что за них в Украине тебя преследуют - ты точно делаешь правильно. Поэтому прорвемся. Вечно это не продлится.

Ты спрашиваешь, нужна ли мне и моим родным какая-то помощь? Нужна. Не останавливайтесь и не молчите. Потому что только это сможет подействовать.

Будет очень и очень приятно видеть на свой день рождения 20.03 всех неравнодушных на акции под Офисом президента. Это будет круче любого подарка.

Горжусь тем, что живу в одной стране с такими людьми. Кайдани порвімо. Увидимся.

P.S. Волю Антоненко и всем политическим заключенным", - процитировал Стерненка Хлывнюк.

Сегодня в 19.00 под Офисом президента запланирована акция "Справедливость Стерненку - справедливость всем".

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23 февраля Сергея Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества. Решение вынес Приморский райсуд города Одессы. 27 февраля под Офисом президента и Офисом генерального прокурора состоялась многотысячная акция "Справедливость Стерненко - справедливость всем". Общественность требовала от президента Владимира Зеленского судебной реформы и отставки с должности генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Министра внутренних дел Арсена Авакова называли "чертом".