Вместо арсеналов – ржавая арматура. Как "закопали" миллиард на строительстве складов

Строительство, которое должны были завершить в этом году, провалили. Фотоколлаж: Bihus.info

В этом году украинская армия должна была получить новые склады для боеприпасов. Однако этого не произошло.

Об этом сообщили журналисты Bihus.info в новом сюжете- расследовании.

Новые склады начинали строить после взрывов арсеналов в 2015-17 годах в Ичне, Калиновке, Сватове и Балаклее.

Подрядчиков Министерство обороны выбирало по закрытой процедуре. Выбрали две компании из корпорации Укрбуд. Контракты подписали в 2018-м на реконструкцию трех арсеналов – Калиновке (56 новых хранилищ за 2 млрд грн), Богдановке и Цвитосе. В двух последних населенных пунктах новые хранилища должна была построить компания "Северно-украинский строительный альянс", два контракта, каждый - более миллиарда гривен.

Все хранилища должны быть готовы к концу 2021 года.

"Укрбудмонтаж" был записан на супругу экс-нардепа Максима Мыкытася, а вторая компания – до сих пор принадлежит Андрею Якусевичу, бывшему помощнику Мыкытася.

В октябре 2018 делегация в составе президента Петра Порошенко, министра обороны Степана Полторака и секретаря СНБО Александра Турчинова устроили осмотр на одном из арсеналов. Красивая картинка, но ни один склад в Цвитохе не готов и до сих пор, сказано в сюжете.

Подрядчики получили авансы на миллиард гривен. А уже весной 2019 года Минобороны потянуло обоих подрядчиков в суд. В то же время Якусевич заявил, что график сорвали не подрядчики. График "поплыл", потому что военные долго не могли разминировать территорию и подготовить площадки под строительство. А когда начали рыть котлованы – обнаружили проблему с грунтами, пришлось по ходу строительства изменять проект.

Осенью 2019-го, когда 35 хранилищ первой очереди уже должны быть почти готовы, стало понятно, что никто, нигде и ничего не успевает. На двух из трех арсеналов – в Калиновке и Богдановке - прекратили работы. Тогда в парламенте уже заседало монобольшинство "Слуг народа".

Главным юристом корпорации Укрбуд был нынешний заместитель руководителя Офиса президента Владимира Зеленского Олег Татаров.

"Даже уголовные дела по теневой деятельности Укрбуда не сбили Татарова с должности. Он знает о деятельности Укрбуда все. Это значит, что Офис президента точно в курсе проблем с арсеналами. Вернее с тем, что никаких арсеналов до сих пор нет. И исходя из обстоятельств – и не будет", – говорит журналист Денис Бигус.

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Весной 2020 года на арсеналах устроили проверку. Худшая ситуация - в Калиновке, из десяти запланированных хранилищ обнаружили одну неполную "коробку" без крыши и еще три фундамента. Металл заржавел.

В Богдановке из десяти хранилищ готова только одна "коробка".

В Цвитохе вместо 15 готовых хранилищ обнаружили 12 "коробок". Ни одно хранилище так и не закончили. Все три объекта и строительные материалы на площадках не были законсервированы, металл ржавеет и кое-где деформируется.

Судьбу миллиарда гривен, которые Министерство обороны перечислило двум компаниям из корпорации "Укрбуд", сейчас выясняют в судах.

Первую очередь строительства сейчас заморозили. Над второй и третьей уже работают новые подрядчики, получившие авансы и начавшие работы на двух из трех арсеналов. Теперь сроки сдачи сдвинулись еще на два года.

В декабря прошлого года Олегу Татарову сообщили о подозрении в соучастии о передаче взятки в интересах Максима Мыкытася. Последнего обвиняют в хищении госсредств при сооружении жилья для бойцов Нацгвардии. По версии следствия, взятка предназначалась заместителю директора экспертно-криминалистического центра МВД Константину Дубоносу. Чтобы уменьшить сумму убытков государства в деле с 81 млн грн до 7 млн грн. СМИ сообщали, что НАБУ и САП подготовили подозрение Татарову, но генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила прокуроров, которые вели дело. В сентябре СМИ сообщили, что на дне рождения Татарова гулял заместитель генпрокурора.