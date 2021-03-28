Власть перешла в наступление на общество, "обнуление" Путина и исчезновение Греты Тунберг: 5 блогов недели

Разлом общественных отношений между государством и его гражданами беспрецедентно глубокий, убежден Роман Синицын. Фото: Reuters

Gazeta.ua предлагает 5 самых популярных блогов на этой неделе.

1. Власть сбросила маски и перешла в открытое наступление на гражданское общество. Она уже даже не делает вид, что слышит запрос людей. Просто всеми силами пытается задушить критику и требования нормально работать. Разлом общественных отношений между государством и его гражданами беспрецедентно глубокий, убежден волонтер Роман Синицын.

2. Закатилась звезда самой "влиятельной в мире" юной активистки Греты Тунберг.. У человечества год назад возникли настоящие, а не вымышленные избалованными цивилизацией подростками проблемы. Нам всем теперь не до "потепления" - хочется просто выжить в условиях пандемии. А "глобальное потепление" как-то само пройдет, считает журналист Николай Несенюк.

3. Госдума России приняла закон о приведении законодательства о выборах в соответствие с поправками в Конституцию. Это означает, что Владимир Путин получил возможность баллотироваться на пост президента и после окончания нынешнего срока полномочий. Теперь может работать президентом до 2036 года. Тогда ему будет 84. Сам российский правитель власть не отдаст. Нет уверенности в своей безопасности в случае ее потери. Так что нам стоит готовиться не к транзиту, а к маразму, отмечает публицист Виталий Портников.

4. Стерненко за решеткой. За решеткой и другие без основания обвиненные. Правовая машина работает на врагов Украины. Они прессуют патриотов. Людей гноят по камерам, а чистоплюи скулят, что разрисовали Офис президента. Считаете это слишком радикальным? А вы представьте себя несправедливо обвиненным в СИЗО, а потом скажете, какие протесты правильные, а какие нет. Реформы в Украине зашли в тупик. Время ломать углы, рассуждает политолог Валентин Бушанский.

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5. Наверное, Владимир Путин сейчас очень радуется. Президент США назвал его убийцей. Последние лет двадцать главная мечта Путина заключается в том, чтобы его признали. Поэтому Кремлю время открывать шампанское. Их заметили. Да только во всей этой фабрике статусного тщеславия есть лишь один неприятный момент. Россия так долго и старательно пытается притворяться Советским Союзом, что есть риск, что ее мечта однажды сбудется. Что к ней присмотрятся и признают прямой и явной угрозой. В этот момент Москву ждет еще одно важное открытие. Например, что по степени устойчивости Россия совсем не Советский Союз, считает публицист Павел Казарин.