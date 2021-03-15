Відкат реформи: найвпливовіших суддів України обрали за кулуарними списками

Судову реформу ще можна продовжити - Ірина Шиба. Фото: Povaha

Новые члены Высшего совета правосудия не входят в перечень очевидно нечестных судей, однако процедура их избрания и предварительном согласовании кандидатур не дает никакой уверенности в их добродетели. Об этом говорит Gazeta.ua експертка по судебной реформе, исполнительная директор Фонда DEJURE Ирина Шиба. Речь идет об избранных на XVIII съезде судей.

"Дипломаты Большой семерки и общественные активисты призвали не проводить эти выборы, потому что они не дают возможности прозрачным образом отобрать наиболее добродетельных и компетентных прозрачным образом. Результаты съезда раз подтверждают, что процедура избрания должна быть изменена и введена проверка на добродетельность, этичность и профессионализм кандидатов. Судей по факту избирали не на съезде, а имена были согласованы заранее. в начале съезда люстрированый судья в отставке Анатолий Марцынкевич раздал согласованы списки лиц, которых нужно поддержать. Трое из пяти из этого списка в конце назначили членами Высшего совета правосудия. Это Виталий Салихов, Сергей Болотин и Валерий Суховий. Предварительно согласованный кандидат на должность судьи Конституционного суда Александр Коровайко не добрал 8 голосов. В результате публичного давления общественных организаций и международных партнеров делегаты съезда отказались от идеи назначения откровенно нечестных членов Высшего совета правосудия и сделали ставку на "темных лошадок". Но уже и на них начала поступать негативная информация из регионов. Поэтому нужны спецпроверки, которые проводило бы НАБУ и другие органы перед выборами. В США, когда выбирают судью Верховного суда, то органы проводят собеседования даже с людьми, с которыми они когда-то жили в общежитии", - объясняет Шиба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Судьи КСУ назначают помощниками жен и родственников своих же коллег - СМИ

В Конституционном суде 2 вакантные должности. Одна - по квоте судей и одна - парламента.

"Чтобы назначить туда, нужно проводить дополнительный съезд. Парламент к этому имеет достаточно времени, чтобы принять закон о все необходимые проверки. Законопроект, который предлагает Владимир Зеленский об очистке Высшего совета правосудия, несовершенен, потому что окончательное решение об освобождении нечестных членов оставляет за самими судьями. Должен быть доработан, чтобы решение Комиссии по этике было достаточно".

ХVІІІ съезд судей Украины не смог избрать своего представителя в Конституционном суде.