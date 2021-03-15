Відкат реформи: найвпливовіших суддів України обрали за кулуарними списками

 
Ексклюзивы
1/5
Если коротко - говняно - музыкальный критик о песне Go_A для Евровидения
Если коротко - говняно - музыкальный критик о песне Go_A для Евровидения
Просмотров: 540
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Как защититься от людей, которые вас раздражают или обижают
Просмотров: 2988
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Панихида и импровизированный концерт: День добровольца на Михайловской площади
Просмотров: 144
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Просмотров: 540
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
4 Просмотров: 2574
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 1134
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Просмотров: 531
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Просмотров: 2889
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Просмотров: 1467
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
1 Просмотров: 21303
Фото
Все фото
4
6
4
7
10
Плевать на всех. Паркуюсь, где хочу: &quot;слуга&quot; Арахамия поставил джип на переходе в центре столицы
Плевать на всех. Паркуюсь, где хочу: "слуга" Арахамия поставил джип на переходе в центре столицы
Ахметов, Елена Бондаренко, Симоненко. Кто голосовал за российский флот в Крыму
Ахметов, Елена Бондаренко, Симоненко. Кто голосовал за российский флот в Крыму
&quot;Почему Зеленский молчит?&quot; - Стерненко написал письмо из СИЗО
"Почему Зеленский молчит?" - Стерненко написал письмо из СИЗО
В Одессу прибыли 4 корабля НАТО
В Одессу прибыли 4 корабля НАТО
&quot;Упыри, позор!&quot;: от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Видео
Все видео
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Когда решалась судьба Харьковских соглашений - Зеленский выступал перед Януковичем и Медведевым
Когда решалась судьба Харьковских соглашений - Зеленский выступал перед Януковичем и Медведевым
"Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ" - Зеленский сделал заявление об олигархах
"Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ" - Зеленский сделал заявление об олигархах
"Это странная история" - глава "Слуги народа" об отсутствии результатов президентского опроса
"Это странная история" - глава "Слуги народа" об отсутствии результатов президентского опроса
СМИ связали Разумкова с олигархом Ахметовым
СМИ связали Разумкова с олигархом Ахметовым
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 792
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2718
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 171
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 387
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 396
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 марта 2021
Просмотров: 783
Бідні родичі
– Засмучуюся, коли вручають дорогі подарунки. Бо треба буде купувати подібні у відповідь, – каже Ірина. З чоловіком торік взяли ...
понедельник, 15 марта 2021 20:23

Відкат реформи: найвпливовіших суддів України обрали за кулуарними списками

  Комментировать
Відкат реформи: найвпливовіших суддів України обрали за кулуарними списками
Судову реформу ще можна продовжити - Ірина Шиба. Фото: Povaha

Новые члены Высшего совета правосудия не входят в перечень очевидно нечестных судей, однако процедура их избрания и предварительном согласовании кандидатур не дает никакой уверенности в их добродетели. Об этом говорит Gazeta.ua експертка по судебной реформе, исполнительная директор Фонда DEJURE Ирина Шиба. Речь идет об избранных на XVIII съезде судей.

"Дипломаты Большой семерки и общественные активисты призвали не проводить эти выборы, потому что они не дают возможности прозрачным образом отобрать наиболее добродетельных и компетентных прозрачным образом. Результаты съезда раз подтверждают, что процедура избрания должна быть изменена и введена проверка на добродетельность, этичность и профессионализм кандидатов. Судей по факту избирали не на съезде, а имена были согласованы заранее. в начале съезда люстрированый судья в отставке Анатолий Марцынкевич раздал согласованы списки лиц, которых нужно поддержать. Трое из пяти из этого списка в конце назначили членами Высшего совета правосудия. Это Виталий Салихов, Сергей Болотин и Валерий Суховий. Предварительно согласованный кандидат на должность судьи Конституционного суда Александр Коровайко не добрал 8 голосов. В результате публичного давления общественных организаций и международных партнеров делегаты съезда отказались от идеи назначения откровенно нечестных членов Высшего совета правосудия и сделали ставку на "темных лошадок". Но уже и на них начала поступать негативная информация из регионов. Поэтому нужны спецпроверки, которые проводило бы НАБУ и другие органы перед выборами. В США, когда выбирают судью Верховного суда, то органы проводят собеседования даже с людьми, с которыми они когда-то жили в общежитии", - объясняет Шиба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Судьи КСУ назначают помощниками жен и родственников своих же коллег - СМИ

В Конституционном суде 2 вакантные должности. Одна - по квоте судей и одна - парламента.

"Чтобы назначить туда, нужно проводить дополнительный съезд. Парламент к этому имеет достаточно времени, чтобы принять закон о все необходимые проверки. Законопроект, который предлагает Владимир Зеленский об очистке Высшего совета правосудия, несовершенен, потому что окончательное решение об освобождении нечестных членов оставляет за самими судьями. Должен быть доработан, чтобы решение Комиссии по этике было достаточно".

ХVІІІ съезд судей Украины не смог избрать своего представителя в Конституционном суде.

Автор: Ирина ЛЕВИЦКАЯ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Відкат реформи: найвпливовіших суддів України обрали за кулуарними списками». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
марта

Мужчины могут быть донорами 5 раз в год

В Европе приняли решение об украинских оккупированных землях

Rolls-Royce основали конструктор и авіатор

Похитили, убили и закопали: осудили убийц украинского журналиста

Первый эскалатор создали для развлечений

Диктатор получил 23 удара кинжалами

Днепр перегородили дамбой рекордных размеров

Самое читаемое
Самая молодая миллиардерша поделилась обольстительными фото в вязаном белье
Самая молодая миллиардерша поделилась обольстительными фото в вязаном белье
6
 1 Просмотров: 11718
Убийство Марии Борисовой: первые подробности о подозреваемом
Убийство Марии Борисовой: первые подробности о подозреваемом Просмотров: 10566
Как вышли на подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой: видео
Как вышли на подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой: видео
 Просмотров: 8074
Гороскоп на 15-21 марта: на кого ждут новая работа и высокие заработки
Гороскоп на 15-21 марта: на кого ждут новая работа и высокие заработки
 Просмотров: 8073
Показали фото подозреваемого в убийстве Марии Борисовой
Показали фото подозреваемого в убийстве Марии Борисовой Просмотров: 7840
Политика
Молдова отказала судье Чаусу в политическом убежище
Молдова отказала судье Чаусу в политическом убежище Просмотров: 342
Обновленные окружные прокуратуры начали работу
Обновленные окружные прокуратуры начали работу Просмотров: 108
Вакцинированный Ляшко заболел коронавирусом
Вакцинированный Ляшко заболел коронавирусом 1 Просмотров: 1449
В "Слуге народа" объяснили, почему выгнали Дубинского
В "Слуге народа" объяснили, почему выгнали Дубинского Просмотров: 459
Депутаты предлагают изменить систему зачисления НДФЛ в местные бюджеты
Депутаты предлагают изменить систему зачисления НДФЛ в местные бюджеты Просмотров: 198
Больше всего комментируют
26
Днепр перегородили дамбой рекордных размеров
7
При каких условиях Зеленский возьмет в союзники Порошенко
4
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
3
Университет призвал не использовать слова "мама" и "папа"
1
Коммунистов обезвредили: как сборная Италии победила на Евро
Голосов: 6142
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть