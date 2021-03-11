Съезд судей избрал своего представителя в КСУ

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9 марта съезд судей избрал членами ВСП судью Хмельницкого апелляционного суда Сергея Болотина, судью Киевского апелляционного суда Виталия Салихова и судью Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Валерия Сухова.

Из-за небольшой разницы и количества испорченных бюллетеней съезд судей не избрал судью Конституционного суда.

"Председатель счетной комиссии докладывает о результатах повторного тайного голосования. 267 бюллетеней были получены делегатами, 243 бюллетеня признаны действительными, 24 бюллетеня признаны недействительными", - сообщила пресс-служба Совета судей Украины.

ХVІІІ съезд судей Украины не смог избрать своего представителя в Конституционном суде.

З'їзд суддів не обрав свого представника у КСУ

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