Съезд судей избрал своего представителя в КСУ

ХVІІІ съезд судей Украины не смог избрать своего представителя в Конституционном суде.
"Председатель счетной комиссии докладывает о результатах повторного тайного голосования. 267 бюллетеней были получены делегатами, 243 бюллетеня признаны действительными, 24 бюллетеня признаны недействительными", - сообщила пресс-служба Совета судей Украины.
Александр Коровайко получил 134 голоса, а Александр Прокопенко - 109 голосов.
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Из-за небольшой разницы и количества испорченных бюллетеней съезд судей не избрал судью Конституционного суда.
9 марта съезд судей избрал членами ВСП судью Хмельницкого апелляционного суда Сергея Болотина, судью Киевского апелляционного суда Виталия Салихова и судью Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Валерия Сухова.
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