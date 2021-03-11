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четверг, 11 марта 2021 01:28

Съезд судей избрал своего представителя в КСУ

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Съезд судей избрал своего представителя в КСУ
Съезд судей не избрал судью Конституционного суда. Фото: УНИАН

ХVІІІ съезд судей Украины не смог избрать своего представителя в Конституционном суде.

"Председатель счетной комиссии докладывает о результатах повторного тайного голосования. 267 бюллетеней были получены делегатами, 243 бюллетеня признаны действительными, 24 бюллетеня признаны недействительными", - сообщила пресс-служба Совета судей Украины.

Александр Коровайко получил 134 голоса, а Александр Прокопенко - 109 голосов.

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Из-за небольшой разницы и количества испорченных бюллетеней съезд судей не избрал судью Конституционного суда.

9 марта съезд судей избрал членами ВСП судью Хмельницкого апелляционного суда Сергея Болотина, судью Киевского апелляционного суда Виталия Салихова и судью Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Валерия Сухова.

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