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пятница, 12 ноября 2021 20:02

Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
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Государственный Укрэксимбанк приветствовал овациями восстановленного в должности директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова, который нападал на журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях".

Видео опубликовал в Facebook народный депутат Гео Лерос.

Тельбизов вошел в банк под аплодисменты и крики работников, поклонился, слал воздушные поцелуи. Он обвиняется в уголовном производстве, открытом по обращению журналистов.

Видео комментируют пользователи соцсетей. Gazeta.ua предлагает самое интересное.

"Интересно, а тем работникам кто вышел хлопать премии дадут?", "Дно", "Совок", "Классный у него "государственный язык" как для служащего в государственном учреждении", "Это видео нужно демонстрировать перед каждой очередной встречей с миссией МВФ и послами стран G7", - пишут в Facebook.

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Также на видео отреагировал министр финансов Сергей Марченко.

"Вызывающая реакция работников Укрэксимбанка и демонстративное поведение руководителя банковской безопасности свидетельствует, что эти люди не считают, что поступили противоправно. Свобода слова - пустой звук для них. Поступок работников банка является не только препятствием журналистской деятельности, но и унижением человеческой чести и достоинства.

Требую от наблюдательного совета и правления срочной оценки и реакции на ситуацию", - заявил министр в Facebook

4 октября на журналистов "Схем" совершили нападение во время интервью с председателем Укрэксимбанка Евгением Мецгером. У съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи. Инцидент произошел после того, как Мецгеру не понравился вопрос журналиста.

Журналисты восстановили уничтоженное видео. Также на акции требовали отставки руководства банка.

11 октября Голосеевский районный суд города Киева отправил Мецгера под ночной домашний арест по обвинению в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и незаконном удержании людей. Он написал заявление об увольнении.

9 ноября Укрэксимбанк восстановил в должностях отстраненных Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова. Тельбизов и Осипов являются обвиняемыми в уголовном производстве, открытом по обращению журналистов.

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12
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