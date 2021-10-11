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понедельник, 11 октября 2021 16:51

Мецгеру избрали меру пресечения

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Мецгеру избрали меру пресечения
Председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер сложил полномочия на время расследования после нападения на журналистов. И попросил прощения у потерпевших и всей журналистского сообщества. Фото: facebook.com/MetzgerEugene

Председателя правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера отправили под ночной домашний арест по обвинению в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и незаконном удержании людей.

Такое решение вынес сегодня, 11 октября, Голосеевский районный суд Киева.

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Ночной домашний арест суд избрал и директору департамента информационной политики банка Владимиру Пикалову, который также причастен к нападению на журналистов программы "Схемы" во время интервью с Мецгером.

Третий фигурант по делу - начальник службы безопасности финансового учреждения Игорь Тельбизов. Решение по нему пока не принято.

В Киеве 4 октября на журналистов "Схем" совершили нападение во время интервью с председателем правления государственного Укрэксимбанка Евгением Мецгером.

У съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи. По версии редакции, инцидент произошел после того, как Мецгеру не понравился вопрос журналиста-расследователя Кирилла Овсяного.

В Укрэксимбанка 5 октября отреагировали на заявление о нападении на журналистов. Обвинения отвергали. И уверяли, что журналист с оператором беспрепятственно покинули помещение банка, технику у них никто не отбирал.

В тот же день журналисты восстановили уничтоженное видео. И уже 6 октября Мецгер заявил о сложении полномочий на время следствия.

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Дата
11
октября

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