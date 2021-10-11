Мецгеру избрали меру пресечения

Председателя правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера отправили под ночной домашний арест по обвинению в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и незаконном удержании людей.
Такое решение вынес сегодня, 11 октября, Голосеевский районный суд Киева.
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Ночной домашний арест суд избрал и директору департамента информационной политики банка Владимиру Пикалову, который также причастен к нападению на журналистов программы "Схемы" во время интервью с Мецгером.
Третий фигурант по делу - начальник службы безопасности финансового учреждения Игорь Тельбизов. Решение по нему пока не принято.
В Киеве 4 октября на журналистов "Схем" совершили нападение во время интервью с председателем правления государственного Укрэксимбанка Евгением Мецгером.
У съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи. По версии редакции, инцидент произошел после того, как Мецгеру не понравился вопрос журналиста-расследователя Кирилла Овсяного.
В Укрэксимбанка 5 октября отреагировали на заявление о нападении на журналистов. Обвинения отвергали. И уверяли, что журналист с оператором беспрепятственно покинули помещение банка, технику у них никто не отбирал.
В тот же день журналисты восстановили уничтоженное видео. И уже 6 октября Мецгер заявил о сложении полномочий на время следствия.
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