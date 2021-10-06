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среда, 06 октября 2021 20:11

"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
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Здание Укрэксимбанка пикетировали журналисты. Они требовали отставки председателя правления этого финучреждения Евгения Мецгера, в кабинете которого произошло нападение на журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях".

Люди держали листовки с рядом статей Уголовного кодекса - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, незаконное лишение свободы, грабеж, угроза или насилие в отношении журналиста.

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"То, что зафиксировано на видеозаписях, это извержение всего, что собиралось в отношении нынешней власти к журналистам.

В течение всего срока Владимира Зеленского можно говорить о том, что хамство, жлобство, неуважение к журналистам культивировались и абсолютно не пресекались", - сказал журналист Даниил Мокрык.

На колонну приклеили надпись "Мецгер out". Журналисты также требуют быстрого и объективного расследования действий председателя правления банка.

Во время акции на место, где были пикетчики, с окна финучреждения упал вазон.

4 октября на журналистов "Схем" совершили нападение во время интервью с председателем Укрэксимбанка.

У съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи. Инцидент произошел после того, как Мецгеру не понравился вопрос журналиста.

Журналисты восстановили уничтоженное видео.

6 октября Мецгер заявил о сложении полномочий на время следствия.

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