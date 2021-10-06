"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства

Здание Укрэксимбанка пикетировали журналисты. Они требовали отставки председателя правления этого финучреждения Евгения Мецгера, в кабинете которого произошло нападение на журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях".
Люди держали листовки с рядом статей Уголовного кодекса - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, незаконное лишение свободы, грабеж, угроза или насилие в отношении журналиста.
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"То, что зафиксировано на видеозаписях, это извержение всего, что собиралось в отношении нынешней власти к журналистам.
В течение всего срока Владимира Зеленского можно говорить о том, что хамство, жлобство, неуважение к журналистам культивировались и абсолютно не пресекались", - сказал журналист Даниил Мокрык.
На колонну приклеили надпись "Мецгер out". Журналисты также требуют быстрого и объективного расследования действий председателя правления банка.
Во время акции на место, где были пикетчики, с окна финучреждения упал вазон.
4 октября на журналистов "Схем" совершили нападение во время интервью с председателем Укрэксимбанка.
У съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи. Инцидент произошел после того, как Мецгеру не понравился вопрос журналиста.
Журналисты восстановили уничтоженное видео.
6 октября Мецгер заявил о сложении полномочий на время следствия.
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