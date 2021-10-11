Мецгер увольняется с Укрэксимбанка

Председатель Укрэксимбанка Евгений Мецгер, который обвинен в препятствовании журналистской деятельности и незаконном удержании людей, написал заявление об увольнении.

"Сегодня я написал заявление об увольнении с должности председателя правления АО Укрэксимбанк.

Это логичный шаг - единственно возможный в ситуации, когда нужно отвлечь негативные последствия для банка", - написал он в Facebook

Он опубликовал заявление, датированное 11 октября.

"Написание заявления об отставке является моей собственной оценкой случившегося в банке. Надеюсь, что этот шаг поможет восстановлению доверия к банку", - также заявил.

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4 октября в Киеве на журналистов "Схем" совершили нападение во время интервью с председателем правления государственного Укрэксимбанка Мецгером. У съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи. Инцидент произошел после того, как Мецгеру не понравился вопрос журналиста-расследователя Кирилла Овсяного. В тот же день журналисты восстановили уничтоженное видео. 6 октября Мецгер заявил о сложении полномочий на время следствия. 11 октября Голосеевский районный суд города Киева отправил чиновника под ночной домашний арест по обвинению в препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и незаконном удержании людей.