Укрэксимбанк восстановил в должностях двух нападающих на журналистов "Схем". Одного уволили

Двух подозреваемых работников Укрэксимбанка по делу об избиении журналистов-расследователей программы "Схемы" возобновили в должностях.
Речь идет об Олеге Осипове и Игоре Тельбизове пишет "Экономическая правда".
"Получение работником статуса подозреваемого в уголовном производстве не является законным основанием для отстранения их от работы или расторжения с ними трудовых отношений", - пояснили в финучреждении.
С 9 ноября нападавшие вернулись к выполнению своих служебных обязанностей.
Ранее их полномочия прекратили без сохранения оплаты труда на время служебного расследования.
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В то же время уволили директора Департамента информационной политики Укрэксимбанка Владимира Пикалова. 11 октября суд отправил его под ночной домашний арест по делу о препятствовании работе журналистов программы "Схемы"
Тельбизову в начале октября было вручено подозрение – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекшие телесных повреждений. Суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.
Осипову подозрение было вручено 23 октября за препятствование журналистской деятельности и побои.
4 октября на журналистов "Схем" совершили нападение во время интервью с председателем Укрэксимбанка.
У съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи. Инцидент произошел после того, как Мецгеру не понравился вопрос журналиста.
Журналисты восстановили уничтоженное видео.
6 октября Мецгер заявил о сложении полномочий на время следствия.
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