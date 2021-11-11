Укрэксимбанк восстановил в должностях двух нападающих на журналистов "Схем". Одного уволили

Олег Осипов и Игорь Тельбизов снова работают в Укрсиббанке. Фото: "Радио Свобода"

Двух подозреваемых работников Укрэксимбанка по делу об избиении журналистов-расследователей программы "Схемы" возобновили в должностях.

Речь идет об Олеге Осипове и Игоре Тельбизове пишет "Экономическая правда".

"Получение работником статуса подозреваемого в уголовном производстве не является законным основанием для отстранения их от работы или расторжения с ними трудовых отношений", - пояснили в финучреждении.

С 9 ноября нападавшие вернулись к выполнению своих служебных обязанностей.

Ранее их полномочия прекратили без сохранения оплаты труда на время служебного расследования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства

В то же время уволили директора Департамента информационной политики Укрэксимбанка Владимира Пикалова. 11 октября суд отправил его под ночной домашний арест по делу о препятствовании работе журналистов программы "Схемы"

Тельбизову в начале октября было вручено подозрение – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и умышленное совершение насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекшие телесных повреждений. Суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

Осипову подозрение было вручено 23 октября за препятствование журналистской деятельности и побои.

4 октября на журналистов "Схем" совершили нападение во время интервью с председателем Укрэксимбанка. У съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи. Инцидент произошел после того, как Мецгеру не понравился вопрос журналиста. Журналисты восстановили уничтоженное видео. 6 октября Мецгер заявил о сложении полномочий на время следствия.