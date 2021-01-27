Венедиктова продолжает спасать Татарова - активисты

В декабре прошлого года СМИ сообщали, что НАБУ и САП подготовили подозрение Татарову, но Венедиктова отстранила прокуроров, которые вели дело. Фото: @pgo.gov.ua

Сегодня генеральный прокурор Ирина Венедиктова отправила в Высший антикоррупционный суд прокурора. Чтобы отозвать жалобу Специализированной антикоррупционной прокуратуры на решение Печерского районного суда города Киева по делу заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова, которым дело забрали из Национального антикоррупционного бюро. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции

Отозвать жалобу САП пытался прокурор Офиса генпрокурора Андрей Грицан, который ведет дело, вместо устраненных прокуроров САП, сообщают активисты.

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"Более того, оказалось, что прокуроры Венедиктовой 21 января изменили подозрение Мыкытасю (экс-нардеп и владелец компании "Укрбуд", его обвиняют в хищении госсредств при сооружении жилья для бойцов Нацгвардии. - Gazeta.ua). Сделали это с одной целью: вывести дело из-под юрисдикции ВАКС и заложить фундамент для выведения из производства Татарова.

Апелляция Антикорсуда не удовлетворила ходатайство прокурора, поскольку материалы дела находятся в ГБР. Судьи Глотов, Калугина и Чорненька не только отказали прокурору Венедиктовой, но и обязали ГБР передать Антикорсуду оригинал обжалуемого решения Печерского суда и другие материалы дела. За невыполнение постановления грозит уголовная ответственность", - сообщает ЦПК.

"А президенту Зеленскому нормально, что в его Офисе продолжает работать официально подозреваемый во взяточничестве, которого всеми силами спасают от независимого следствия и суда", - отметили активисты.

28 декабря суд по избранию заместителю руководителя ОП мери пресечения перенесли, потому что не появились прокуроры. 18 декабря Татарову сообщили о подозрении в даче взятки за выдачу недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии. НАБУ открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства генпрокурора Ирины Венедиктовой в дело. В начале декабря СМИ сообщали, что НАБУ и САП подготовили подозрение Татарову, но Венедиктова отстранила 4 прокуроров, которые вели это дело.