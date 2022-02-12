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суббота, 12 февраля 2022 21:48

Венедиктова обещала привлечь нардепа-кнопкодава к ответственности – прошел год

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Венедиктова обещала привлечь нардепа-кнопкодава к ответственности – прошел год
Ирину Венедиктову назначили генеральным прокурором по представлению президента Владимира Зеленского. Фото: Офис генерального прокурора

Прошел год с тех пор, как народному депутату Владиславу Поляку из группы "Довіра" сообщили о подозрении в кнопкодавстве, напоминает Gazeta.ua.

"Это первый в нашей практике случай привлечения к ответственности по ст. 364-2 Уголовного кодекса.

Уголовная ответственность за "кнопкодавство" – важный предохранитель, которым нужно активно пользоваться.

"Разоблачение и реальное привлечение к ответственности парламентариев должно способствовать искоренению этого позорного явления и повышению доверия к правоохранительной системе и законодательному органу", - писала в Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова 12 февраля 2021 года.

21 февраля 2020-го Поляк голосовал за троих коллег во время рассмотрения поправок к закону о земле, это зафиксировало движение "Чесно".

В тот же день Офис Генерального прокурора, возглавляемый Русланом Рябошапкой, открыл уголовное производство.

Это стал первый зафиксированный случай кнопкодавства после вступления в силу закона о криминализации неличного голосования.

Два года назад вступил в силу закон об обеспечении личного голосования нардепами.

Поляк стал первым пойманным на кнопкодавстве депутатом, которому за это объявили подозрение.

В случае признания его виновным и вступления в силу обвинительного приговора, нардепа досрочно лишат мандата.

Также Поляку грозит штраф от 51 до 85 тыс. грн.

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Владислав Поляк избирался по мажоритарному округу в Закарпатской области. Первоначально был в группы "За майбутнє". Является членом Комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Раньше был областным депутатом от партии "Відродження" и депутатом Виноградовского горсовета от Партии регионов.

В прошлом году возле Верховной Рады журналисты "Радіо Свобода" спрашивали депутата о кнопкодавстве. Тот даже не остановился.

На вопрос, прибегал ли он к неперсональному голосованию, Поляк ответил: "Нет. Абсолютно".

В сентябре в Печерском районном суде города Киева, где рассматривают дело нардепа, Поляк виновным себя не признавал.

После случая с Поляком активисты ловили на кнопкодавстве еще одного члена группы "Довіра", мажоратырщика из Ивано-Франковской области Андрея Иванчука. Тот голосовал за изменения в бюджетный кодекс за своего коллегу.

В марте 2021-го заработала сенсорная кнопка. Это сделали для борьбы с кнопкодавством.

Депутаты должны нажимать одной рукой кнопку "за", "против" или "воздержался", другой - сенсорную до завершения голосования.

Статья 84 Конституции обязывает нардепов голосовать лично.

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Дата
12
февраля

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