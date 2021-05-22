Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского

"Вектора нации Зеленский никакого не задал. Кроме того, что у нас должна быть какая-то мечта", - говорит журналистка, автор проекта "Рагу.лі" Татьяна Мыкытенко.

Говорим о пресс-конференции президента Владимира Зеленского, которая состоялась в минувший четверг в ангаре госпредприятия "Антонов". Зеленский сидел на фоне самолета Ан 124-100 - "Руслан". В прошлом году пресс-конференцию проводил на поляне возле Мариинского дворца на фоне букв "Зе".

Автор: Сергей Старостенко Зеленский - представитель шоу-бизнес индустрии. Ему надо подкреплять образ не забронзовевшего Владимира Александровича, говорит Татьяна Мыкытенко.

Каким мероприятие было на этот раз?

То, как проведена пресс-конференция, было рассчитано на электорат Зеленского. Для тех, кто не знает внутренней кухни. Как зрелище для зрителя - президент общается, открытый и ему есть что рассказать. Хотя на самом деле никаких сенсаций не было. Картинку создали для рядового представителя украинского общества, который не очень интересуется политикой. Но возможно обратит свое внимание на ежегодную конференцию. президента. Потому что это событие. Для такого зрителя сделали продукт, который соответствует ожиданиям и должен получить положительную реакцию среди масс.

Отказ от чая, показ переписки с Яной Дугарь ведущему прокремлевского телеканала. Это выглядело постановкой?

Да. Декорации для довольно скучного мероприятия. Чтобы людям было что обсуждать. Телефон, переписка с Яной Дугарь - заранее продуманный ход, который мог бы смягчить любой вопрос по этому делу. Очевидно, что президент подозревал, что его будут спрашивать о Авакове. Хотел избежать конкретного ответа. Прикрыться такой декорацией от всех дискомфортных вопросов и реплик. Мол, я контролирую дело, общаюсь с людьми, которые с ней связаны. Зеленский - представитель шоу-бизнес индустрии. Ему надо подкреплять свой образ очень доступного лидера, простого, не отдаленного, не забронзовевшего Владимира Александровича, который отказывается от чая. Поэтому были такие вау-эффекты. Многие реплики были, как мне кажется, заготовками заранее. Когда ты знаешь, что скорее всего тебя об этом спросят, и готовишь эффектный жест. Из серии с репликами о Кличко, заготовками очевидно по некоторым журналистам, как то Голованова. В случае с журналисткой Шустера вышел неплохой экспромт. Когда та спросила о украинцах, которые покидают Украину, а Зеленский ответил: Шустер же вернулся, так что не все покидают. Это был неплохой ход, подколочка. И таких декоративных моментов было достаточно. Зеленский передавал всем приветы. Передавал привет Ахметову. Привет Разумкову, когда говорил, что некоторые люди не голосуют за санкции против Медведчука.

Зеленский передавал приветы Ахметову, Разумкову

Почему позвали так много медиа, а вопрос поставили только 28?

Вступительная часть Зеленского была длинной. Непонятно, почему президент говорил не о результатах своей работы, а об анонсе празднования Дня Независимости. Никакого вектора Зеленский не озвучил, кроме сомнительного закона о деолигархизации. Зеленский его очень киноматографично представил, тоже сделал вау-эффект. Непонятно, каким механизмом президент будет этого добиваться. Если сейчас нет никаких наказаний тех, кого ловят на взятках, или кто ведет антиукраинскую деятельность. Поэтому не очень верю в закон об олигархах. Вектора нации Зеленский никакого не задал. Кроме того, что у нас должна быть какая-то мечта.

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Пока шла пресс-конференция, в Facebook разворачивался скандал о косоворотке. Это как-то связано?

Это было фактически заявление. Общество очень часто проверяют реакцию высказываниями, которые себе позволяют приближенные к Зеленскому политики, или он сам. Тема с косовороткой затмила все месседжи, которые озвучил Зеленский. Сколько обсуждали косоворотку и сколько пресс-конференцию - небо и земля. Кажется, если среднестатистически посмотреть, что украинцы знают о косоворотке и о заявлениях Зеленского журналистам, то о косоворотке знают больше. У нас очень большой перекос в сторону какой-то сериальной эстетики.

Почему президент переходил на русский во время одного из вопросов?

Скорее всего у него есть привычка общаться на русском за кадром. Начал говорить по-русски и исправился среди ответа. За это ему уважение. Наконец Зеленский начал осознавать, что он делает. Но у него это должно быть просто рефлекс, который не позволяет переходить на русский. Президент должен был делать замечания журналистам, которые обращались к нему на русском.. Потому что это была пресс-конференция для украинцев. Которые могут не знать иностранный язык и не понять вопрос, не говоря уже об ответе. Государственный язык - украинский и пресс-конференция должна быть на украинским.

Президент должен был делать замечания журналистам, которые обращались на русском. Государственный язык - украинский и пресс-конференция должно быть на украинским

Какими были самые большие ляпы или проколы?

Больше претензий к журналистам, чем к Зеленскому. Вопросов, на которые можно получить конкретные, интересные ответы, почти не было. Много вопросов были для того, чтобы просто их поставить. Из серии "Что вы скажете о государственных дачах? А вообще то я хочу пригласить вас на интервью". Или Гордон, который служил подставкой под определенные месседжи. По сравнению с пресс-конференцией на первую годовщину президентства у Зеленского ляпов было гораздо меньше. Видно, что он больше разбирается в темах, о которых его спрашивают. Поэтому было даже довольно скучно, так как не выкручивался.