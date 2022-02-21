Вашингтон будет координироваться с Киевом во время подготовки встреч Байдена и Путина

Кулеба подтвердил, что решений по Украине без Украины принимать не будут. Фото: Reuters

Вашингтон будет тесно координироваться с Украиной при подготовке саммита президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина.

Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, передает Укринформ.

"Секретарь Блинкен заверил меня, ни одно решение об Украине не будет принято за спиной Украины. И мы будем тесно координироваться с ним во время подготовки к саммиту, чтобы синхронизировать наши позиции и быть уверенными, что наши интересы приняли во внимание", - сказал Кулеба на брифинге перед заседанием Совета министров иностранных дел Европейского Союза.

Министр говорит, что в Украине приветствуют эту встречу президентов.

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"Верим, что любое усилие, направленное на дипломатическое решение, стоит того. Мы надеемся, что два президента выйдут из комнаты с договоренностями о том, что Россия отводит свои войска от Украины. Это будет четким показателем того, что Россия готова к деэскалации. Если этого не произойдет, это будет означать, что мы остаемся в той же логике эскалации России", - сказал Кулеба.

Вашингтон и его союзники подготовили "массивный пакет" санкций против России в случае нового вторжения в Украину. Если ввести их уже сейчас, это снизит их эффективность. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен.