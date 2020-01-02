Вакарчук рассказал, о чем говорил по телефону с Зеленским

Нельзя договариваться о политике с теми, кто не хочет остановить войну, говорит Вакарчук.

Народный депутат, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук разговаривал с президентом Владимиром Зеленским о переговорах в "нормандском формате" и ситуацию на Донбассе.

Об этом Вакарчук рассказал в интервью "Експрес"

"Мы имели с ним разговор - о переговорах в "нормандском формате" и ситуацию на Донбассе. Это был довольно четкий разговор, обменялись своим видением", - сказал политик.

"В своей телефонной книге не имею его номера, но думаю, что для меня не проблема в случае необходимости с ним связаться", - добавил Вакарчук.

"Если коротко, то начинать надо не с эфемерного, бутафорского, а с реального, длительного, всеобъемлющего прекращения огня. Всеобъемлющее - это не только на линии разведения, а длительное - минимум на год. Это покажет реальное желание противника к миру. И только после этого можно начинать думать о политическом урегулировании. Нельзя договариваться о политике с теми, кто не хочет остановить войну", - объяснил нардеп.

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