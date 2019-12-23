Зеленский должен стать лютым врагом Путина

В 2020-й Украина войдет спокойно. Майдана прямо сейчас не будет, говорит в интервью Gazeta.ua бывший командир роты батальона "Айдар", известный ученый Евгений Дикий.

С ним подводим итоги уходящего года.

Живем в интересное, динамичное время - радикальная смена власти, ее концентрация в одних руках. При этом неопытных, за которыми только следи, говорит Евгений Дикий.

Какие события можно назвать знаковыми в этом году?

Состоялся электоральный Майдан. Украинский народ проголосовал наиболее радикально за всю историю. Избрание Зеленского - событие историческое. А вот каким оно в итоге в истории останется - со знаком плюс или минус, покажет 2020 год.

Страна выиграла от власти, стала сильнее?

Окончательно судить рано. Новое правление только началось. То, что большинство населения стало способным на революционную смену власти ненасильственным путем, через честные и прозрачные выборы, уже плюс. Второй положительный момент - очистка от старых элит. Снесли же не только президента Порошенко и предыдущую команду, но и кучу монстров, которые более 20 лет сидели в украинской политике и казались непоколебимыми. Еще год назад было трудно представить, что пролетает Кивалов, Добкины и так далее. Степень очистки власти - фантастически глубокая.

Можно считать 2019-й удачным?

Вопрос - чем эту власть заменили? Возможно, то, что пришло, это чистящее средство. Сыграет роль "туалетного утенка", смоет заскорузлую, прогнившую политическую элиту. А само затем быстро смоется потоками чистой воды и на этом месте возникнет что-то новое. Тогда этот год можно будет считать преимущественно положительным. Однако такой гарантии нет. "Моющее средство" показывает сильную тенденцию леденеть и едва не превращаться в гранит. Продолжается тотальная концентрация власти. Напрашивается слово "узурпация". Хотя с правовой точки зрения это слово некорректно. Пока все происходит в более или менее законный способ. Но настораживает, что такой концентрации власти в одних руках страна еще не знала. Пытаются построить вертикаль, не слабее, чем в России Попытка построить вертикаль может провалиться. Украинский народ анархический. Иногда это нас подводит, не дает сформировать постоянные институты, построить государство. А с другой стороны, в отличие от России, в Украине вертикаль не "врастает". Как ее не вставляли, а она не лезет. Сейчас пытаются построить вертикаль, не слабее, чем в России. После монобольшинства, президентского правительства кто-то еще в этом сомневался. Но после внесения Зеленским проекта изменений в Конституцию эти сомнения тают. Проголосуют - на местном уровне ликвидируют самоуправления. Президентская вертикаль охватит не только Банковую, Кабмин и Верховую Раду, а дойдет до каждой общины. Назначенный президентом префект будет иметь большие права, чем избранные обществом персоналии. Сможет в любой момент распускать местный совет, увольнять глав.

Какие еще события в общественно-политической жизни можно отметить?

Знаковым после выборов был Марш защитников 24 августа. Вспомним ужасный август 2014-го, когда в Украину зашли регулярные российские военные части и разбили нас вдребезги. Тогда было отчаяние, ощущение слабости. А дальше появились киборги, Донецкий аэропорт. Он выстоял длительное время, при том что с военной точки зрения это не имело смысла. Но с политической - нас спасло. Потому что пока там выдержали киборги, нация оправилась, начала чувствовать себя по-другому. Украинцы поняли, что способны на сопротивление российской армии, остановить ее. Можно провести параллель с тем, что было после выборов. За малороссийский модель проголосовали три четверти. У 25 процентов тех, кто выбирал армию, язык, веру, было отчаяние. Ведь на самом деле мало кто хотел видеть персонально Порошенко. Это были голоса за украинский выбор. После марша этот отчаяние изменился боевым настроением. Походка в центре Киева переломила ситуацию, выровняла ее. Стало понятно, что кроме власти есть украинское общество, которое способно самоорганизоваться. Предохранитель, который может останови власть, если та зайдет слишком далеко и повернет в сторону России. Маятник постоянно колеблется. Власть делает два шага навстречу РФ. Общество показывает зубы - и за шагом отступают назад. Затем снова - два вперед, один назад. Мы ползем под Россию, но медленно. Пока общества хватает, чтобы это движение сдерживать. Марш защитников показал - кроме власти есть украинское общество

"Слуги народа" выполняют уже не все указания с Банковой. "Зеленый принтер" понемногу разбалтывается, говорит собеседник.

Какими словами можно оценить политический сезон-2019?

Электоральная революция и монополизация власти.

Как оцениваете деятельность новой Верховой Рады?

"Зеленый принтер" еще достаточно послушный. "Слуги народа" выполняют большинство указаний с Банковой. Но уже не все. Провалилась попытка ввести императивный мандат. Принтер понемногу разбалтывается. Есть шанс - в какой-то момент с механизма штамповки законов с Банковой он превратится в нечто похожее на парламент.

А решение об отмене депутатской неприкосновенности - не прибавило положительных оценок?

- Печальная история. Депутатская неприкосновенность - один из предохранителей от диктатуры. В странах с переходной демократией, как наша, иммунитет народных избранников на самом деле один из самых ценных институтов. То, что этого не понимает широкий "пипл", не означает, что этот институт стал ненужным. Отменили из-за популистских соображений, принесли в жертву толпы. Самое печальное, что ни одна фракция не выступила против. Оказывается, они боятся толпы. Тоже не готовы говорить людям неприятные вещи. Значит нет полноценной оппозиции. В популизм хотят играть все.

Досрочных парламентских выборов не будет?

Этого сейчас не знает никто. Даже президент, от которого это больше всего зависит. Один из рабочих вариантов, которые прорабатываются на Банковой, дать этому парламенту проработать год до середины июля. После этого распустить и провести в октябре досрочные выборы одновременно с местными.

Какие изменения в обществе заметили?

Кристаллизация той части гражданского общества, которая готова на сопротивление. Это пожалуй единственный позитив. Из негативных - большая конфронтация. Кто-то и до того побеждал и проигрывал на выборах. Но сейчас появилась взаимная ненависть между сторонниками различных политических сил. Раскол глубокий. Его видно по соцсетях. Когда знакомые годами люди расфрендиваются, наговорив друг другу такого, что и в жизни многие руку перестают подавать. Для одних эти выборы были мировоззренческими - выбор вектора развития страны. Между Украиной и Малороссией. Другие это оценивали не так. Видели исключительно в плоскости: "барыги - не барыги", "старые - новые". Когда речь идет о выборе между украинским путем и обратно под Россию, это нельзя воспринимать эмоционально. Речь идет о судьбе нации, наших детей. К тому же сыграли технологии. Противостояние нагнеталось обоими кандидатами в президенты, их штабами. К сожалению, и сейчас как Банковая, так и оппозиционная "ЕС" продолжает эту ненависть старательно подкармливать. Взаимную ненависть старательно подпитывают как со стороны Зеленского, так и Порошенко

Что изменила "нормандская встреча"?

Пока не знаем. Надводная часть айсберга изменила немного. Громкой капитуляции не произошло. Но "красные линии" понемногу будут пересекать, с выпуском пара. Уже видим это по проекту изменений в Конституцию. Дьявол спрятался в деталях. С одной стороны, ни слова о "автономном статусе" Донбасса. Будто можно вздохнуть с облегчением. Если не дочитать, что статус каждой территориальной единицы теперь будет определяться законами, а не Конституцией. По одному взмаху могут дать 226 голосов - и в любой момент. Власть постепенно выполнять обязательства перед Кремлем. Не знаем и наверное никогда не узнаем, что было на личной встрече Зеленского с Путиным, какие неофициальные "обязы" на себя взял наш президент. Будем узнавать об этом постепенно, и не с публичных заявлений, а из реальных действий и шагов власти.

Договоренность с Газпромом по транзиту газа на 5 лет - один из таких?

Да. Договоренность, по которой мы отзываем из судов все еще не рассмотрены иски против Газпрома, на огромные суммы, а в обмен получаем только те 2,9 миллиардов, которые нам успели присудить в Стокгольмском арбитраже. Взамен получаем их вот прямо сейчас - до 29 декабря. Таким образом правительство, которое "неожиданно" обнаружило, что в госбюджете закончились деньги, и в декабре этого года не хватает огромной суммы (официально уже признали "дыру" в 40 миллиардов, но в кулуарах я слышал даже цифру 60 миллиардов), идет по пути Януковича в 2013 году - берет быстрые российские деньги на совершенно невыгодных для Украины условиях. И сумма практически та же, что тогда, даже еще на 100 миллионов меньше.

Правительство идет по пути Януковича - берет быстрые российские деньги на совершенно невыгодных для Украины условиях, говорит Дикий.

То есть Зеленский не справился на переговорах?

Зеленский не ставил целью противостоять Путину. Он до сих пор не действует в парадигме, что напротив него - враг, и что это именно противостояние, а не "бизнес-терки". Это самое страшное. Зеленский имеет гораздо больше возможностей победить Путина, чем имел Порошенко. Потому что он из другой среды. Его избрание всколыхнуло и шокировало Россию - оказывается в Украине президенты спокойно передают власть, и главное - этих президентов действительно выбирают люди. Порошенко в глазах россиян был неким украинским вариантом их Путина. А тут приходит человек явно с совсем иного мира. Вынесенный волной народного гнева на предыдущую власть. Россияне видят этот прецедент, и у них начинает тлеть надежда, что так можно и в РФ, Путин не вечен. С этой позиции Зеленский может разговаривать с Путиным на другом языке. Но он не ставит себе такой цели. Не видит войну между Украиной и Россией. До сих пор в нее не верит. Видит целью не победу, а мир. А это уже принципиально иная постановка задачи. Зеленский на многое что внутри страны смотрит российскими глазами, руководствуется стереотипами московского мировосприятия. Зеленский может разговаривать с Путиным на другом языке. Но он не ставит себе такой цели Он ехал в Париж по-дружески договариваться с Путиным. И, кажется, был разочарован. Кажется, все-таки понял, что даже ему это непросто. Россия не договаривается, не дружит. Может только прогибать под себя и поглощать, что видим на примере Беларуси. Шанс, что Зеленский окончательно это поймет до того, как станет слишком поздно, пока еще остается.

Последнее громкое событие года - брифинг по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Почему действия властей вызвали бурю возмущения?

Обвинения слепили из дерьма и палок. Власть будто выступила монолитно, но на самом деле каждый игрок имел свои цели. У Авакова стоял дедлайн. Должен был раскрыть это громкое дело до Нового года. Иначе у Зеленского появился бы серьезный повод спросить: "А может, Борисович, ты не выдержал испытательный срок? Может, тебе уже пора с министра?". Аваков спускает указание вниз своим подчиненным. Мол, не раскроете дело в начале декабря - погоны нафиг, будете работать вахтерами. Это идет к среднему звену следователей. Те понимают, что раскрыть его в такие сроки не могут. Поэтому пошла классическая ментовская схема: надо найти козла отпущения, который будет выглядеть достаточно убедительно, чтобы продать это обществу. Видели такое в провинциальном исполнении на примере дела об убийстве Екатерины Гандзюк.

Чем закончится дело?

Аваков - мудрый и хитрый. Вытащил на брифинг Зеленского. Так лишил президента возможности отдать обществу "голову" министра. Теперь они - подельники. Президент, генеральный прокурор не могут сдать Авакова, должны вместе с ним держаться до конца. Аваков - хитрый. Вытащил на брифинг президента Дальнейшее развитие судебного процесса станет одним из знаковых событий следующего года. Возможно, определит политическое течение года. Если власть пойдет по беспределу, будет сажать без доказательств, то повторит 2013 год. Тогда это закончилось февралем 2014-го.

Аваков может претендовать на кресло премьера?

Даже на кресло президента. Не исключено, что такие амбиции у него есть. В кулуарах парламента никто особо не скрывает, что нынешний Кабинет министров это "команда смертников". Что их сольют или в феврале, когда будет отчет правительства за полгода. Или же дадут вытянуть до конца отопительный сезон и сольют по весне. Вероятно, Арсен Борисович хочет усилить свою позицию.

Как показали себя антикоррупционные органы?

Все правоохранительные органы пока лежат под президентом. Он теперь назначает руководителя ГБР, по-факту назначил нового главу НАЗК. Предыдущая власть тоже не спешила запускать Антикоррупционный суд и в ручном режиме назначала например Трубу. Но сейчас эти органы стали еще более зависимыми. Борьба с коррупцией, как и прежде, будет борьбой с теми, кто не у власти. Можем ожидать выполнения политических заказов. При том, дела могут быть реальными. Многих из предыдущей власти есть основания как миимум серьезно подозревать в коррупции. Проблема в избирательном правосудии. Маловероятно, что начнут привлекать людей Коломойского. Тогда, как людей Порошенко - без проблем.

"Многих из предыдущей власти есть основания как миимум серьезно подозревать в коррупции. Проблема в избирательном правосудии"

Какие имеем достижения в реформах?

Больше минусов, чем плюсов. Видимо, Министерство образования и науки не единственное, в котором после смены власти не произошло реванша. Пусть и постепенно, но продолжают реформы, особенно по линии науки. Зато полный откат назад в системе здравоохранения. Реформа Ульяны Супрун стала наиболее глубокой и системной из всего, что произошло в стране за предыдущие годы. И сейчас по ней бьют со всей силы. Если это удастся - будет катастрофа. Как-то одна влиятельная дама с фармацевтической промышленности спросила: "Женя, а что там вообще творится в Министерстве? Посмотрите на автоплощадку - ни одной приличной машины". Это правда. К Ульяне прекратили ездить и договариваться. И сейчас у Минздрава снова увидим нечто среднее между салонами "Порше" и "Лексус". Приезжают люди Раисы Богатыревой. Крупная фармацевтическая мафия восстанавливает позиции. Фармацевтическая мафия восстанавливает позиции Под угрозой оказались реформы в области культуры - посмотрите на назначение руководителей Института национальной памяти и Госкино. Финансирование отечественного кино уже практически прекращено. Посмотрим, как в Верховной Раде примут законопроект одиозного "слуги народа" Максима Бужанского об отмене языкового закона. Откат может быть сильным. Тем более, России нужна именно такая гуманитарная политика.

Где на международной арене мы приобрели или потеряли?

В этом году только теряли. Больше всего - в США. Стали объектом тамошнего политического противостояния. Справедливости ради, часть шагов в этом направлении сделали еще до Зеленского. Но он это эпически завершил неудачным визитом в Нью-Йорк. В Европе ситуация не так плоха. Но говорить о искренних чувствах к нашему президенту со стороны французского лидера Макрона (который в начале очень симпатизировал Зеленскому), тем более со стороны Меркель после публикации беседы с Трампом не приходится. Живем в неблагоприятной для нас внешней конъюнктуре. Она ухудшилась по сравнению с 2014-2015 годами. Происходит Брекзит. Макрон сознательно разваливает НАТО в борьбе за лидерство в Европе. Российская пропаганда достигла успехов в разбивке единого фронта Запада против РФ. Это все накладывается на некомпетентность наших властей в международке. У новой власти отсутствует собственная инициатива. Москва заполняет ее своей повесткой дня Логично, что появляются такие фигуры, как Андрей Ермак. Он формально помощник нашего президента, а фактически - транслятор идей соседнего гаранта. На Банковой появляется Валерий Хорошковский. Россия заполняет своими людьми и своей повесткой дня отсутствие у новой украинской власти собственной инициативы и собственного видения внешней политики.

Есть ли у власти видение, как возвращать Крым и Донбасс?

Сомневаюсь, что на Банковой задаются такой целью, как вернуть Крым. Несмотря на публичные заявления. Через некоторое время могут говорить: "Да, Крым оккупирован. Но там живут люди. Поэтому надо дать воду, электричество". Это так называемый прибалтийский вариант. Когда аннексию Советским Союзом Литвы, Латвии и Эстонии не признала ни одна западная страна до 1991 года. Но де-факто никто палец о палец не ударял, чтобы помочь им освободиться. Позиция власти по Крыму похожа. По Донбассу они считают, что видение есть. Но оно ошибочно. Не понимают, что Донбасс является разменной монетой. Что война не за тот регион и тем более не с ним. Советник СНБО Сергей Сивохо впаривает нам, что это "гражданская война". Но мы не воюем с "восставшим Донбассом". Мы воюем с Российской Федерацией. Этого понимания на Банковой нет. А такие как Ермак и Хорошковский усердно работают, чтобы такие мысли там даже не доносились. Сивохо впаривает нам, что это "гражданская война". Но мы не воюем с "восставшим Донбассом". Мы воюем с Российской Федерацией

Как власть должна была бы действовать?

Любой украинский президент должен действовать по Донбассу и Крыму плюс-минус так, как это делал Порошенко. Кстати, Петра Алексеевича тоже выбирали, как президента мира. И он пытался играть во всякие там "перемирия" и "прекращения огня". Но быстро понял: России плевать, здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной. Ее возвращение на правах Беларуси в СНГ. Порошенко был вынужден стать президентом войны, злейшим врагом Путина. Любой следующий должен пройти ту же эволюцию. Зеленский сопротивляется этому, не хочет. Возможно, ему придется. Для страны это был бы лучший вариант. Единственное, что надо было бы делать отличное от Порошенко, это готовиться к "хорватскому варианту" - силовому освобождению территорий. Это не невозможно. Но почему-то у предыдущей команды, всего старого генералитета стояла жесткая установка: мы не способны выбить Россию силой. Армию готовили держать фронт, и не более. Это ограничивало и дипломатический маневр. Не факт, что Донбасс надо будет освобождать силовым путем, но мы должны быть к этому готовы. Тогда это по-другому ставило бы нас на международной арене. То же касается Крыма. Продуктивные переговоры с РФ возможны только с позиции силы, поэтому эту силу следует наращивать.

Что больше всего вредит Украине - снаружи и внутри?

Одно и то же. В головах многих украинцев до сих пор сидит российское, советское мировоззрение. Что озвучил Ноздрачев (начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины полковник Алексей Ноздрачев заявил, что украинские военные "готовы к реинтеграции" с российскими армейцами и боевиками террористических группировок Л/ДНР. - Gazeta.ua). Колониальное, малороссийское сознание. Это перекрывает возможности внутри страны и наружу. Вести активную политику может сплоченная хотя бы по ключевым вопросам нация. А не, простите, куча постколониального населения, среди которого мечется и пытается что-то сделать сознательное, активное меньшинство.

"Продуктивные переговоры с РФ возможны только с позиции силы, поэтому эту силу следует наращивать"

Какое главное задание на 2020 год?

Программа минимум - не слиться под Россию. Вернуться к пониманию - это украинско-российская война за выживание. Занять хотя бы ту глухую оборону, которую мы до того занимали. Программа максимум - перейти в этой войне в наступление. Я сейчас не столько о фронте на Востоке, а обо всех остальных, "гибридных" фронта, как внутри страны, так и в мире.

А главный вызов?

Тот же, который стоит перед Украиной последние 350 лет - Россия.

Что поразило в культурной жизни?

Бурно развиваются научно-популярные вещи. Наука вышла из башни слоновой кости, начала общаться с обществом. Теперь знаем не только о Илоне Маске, но и что у нас здесь делается. Свежую волну начинают преимущественно молодые люди - почти всем до тридцатки.

Что стало для вас личным событием?

Статью нашей научной команды из исследований экосистемы Черного моря опубликовали в одном из престижных мировых научных журналов. Это то, к чему исследователи идут иногда десятилетиями, мы же прошли этот путь всего за 3 года, и это очень вдохновляет на будущую работу.

Что вам внушает оптимизм?

Наша история, хоть она же добавляет и пессимизма. Мы неоднократно теряли свои исторические шансы, и примерно таким же образом, как делаем это сейчас - через популизм и отсутствие патриотизма и самосознания. Но мы вопреки всему выжили как нация в гораздо более сложных условиях, чем сейчас. По сравнению со всеми предыдущими поколениями украинского освободительного движения наше имеет лучшие условия. Надеюсь, не профукаем исторические возможности. И победим.