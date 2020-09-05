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суббота, 05 сентября 2020 16:33

В Зеленского отреагировали на санкции РФ против Порошенко

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В Зеленского отреагировали на санкции РФ против Порошенко
Офис президента назвал санкции РФ предвыборной манипуляцией. Фото: УНН

Новые санкции против Петра Порошенко, Святослава Вакарчука и еще ряда членов парламентских партий в Офисе президента назвали предвыборными манипуляциями

К санкциям Россия удалась на фоне ряда скандальных событий - "в первую очередь безусловного отравления оппозиционного лидера Алексея Навального и затянувшегося политического кризиса в Беларуси, которые резко ухудшают отношение мирового сообщества к самой Российской Федерации и заставляют мировое сообщество еще раз пересмотреть форматы отношения с РФ в сторону дальнейшего ужесточения и изоляции", - говорится на сайте президента - Вполне возможно, что таким нехитрым образом, санкционные атакуя отдельных наших граждан, РФ пытается защищать свои ситуативные интересы и уменьшать информационное воздействие многочисленных негативных факторов на общественное мнение внутри страны", - говорится в заявлении.

Добавили, санкции можно ввести против всех граждан Украины, если это касается позиций по территориальной целостности Украины и отношение украинских к "незыблемости постулата о стране-оккупанта, которая аннексировала часть их территорий"

"Из всех этих позиций мы абсолютно едины. С целью экономии времени, необходимого для составления индивидуальных санкционных списков. Так будет честно и справедливо".

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Санкции РФ Офис президента называет рядовой попыткой поиграть в манипуляции накануне очередных местных выборов и подыграть определенным политическим группам.
"Они абсолютно не влияют на наше внутреннее политическое здоровья", - подытожили.

В список лиц, против которых вводятся санции, также ряд других украинских политиков и чиновников: депутаты от Голоса Сергей Рахманин, Кира Рудик, Ярослав Железняк и Соломия Бобровская; внефракционный депутат Виктория Гриб; нардеп от евросолидарности и член Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и его коллеги по фракции София Федина и Яна Зинкевич; нардепы от Батькивщины Михаил Волынец, Валентин Наливайченко и Сергей Тарута; бывший депутат от евросолидарности и жена ексгенпрокурора Ирина Луценко; вицепремьер-Министерка по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. бывший министр экономического развития и торговли Степан Кубов.

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