Россия ввела санкции против Порошенко, Вакарчука и ряда украинских политиков

Россия ввела санкции против украинских политиков. Фото: Дело

Правительство РФ расширило список лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.

В него внесли пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшего нардепа Святослава Вакарчука, опубликовано на официальном портале правовой информации РФ.

В список лиц, против которых вводятся санции, также ряд других украинских политиков и чиновников:

депутаты от Голоса Сергей Рахманин, Кира Рудик, Ярослав Железняк и Соломия Бобровская;

внефракционный депутат Виктория Гриб;

нардеп от евросолидарности и член Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и его коллеги по фракции София Федина и Яна Зинкевич;

нардепы от Батькивщины Михаил Волынец, Валентин Наливайченко и Сергей Тарута;

бывший депутат от Евросолидарности и жена экс-генпрокурора Ирина Луценко;

вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина;

бывший министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

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Напомним, Европейский Союз отказался вводить санкции против Александра Лукашенко.