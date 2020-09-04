Россия ввела санкции против Порошенко, Вакарчука и ряда украинских политиков

Правительство РФ расширило список лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
В него внесли пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшего нардепа Святослава Вакарчука, опубликовано на официальном портале правовой информации РФ.
В список лиц, против которых вводятся санции, также ряд других украинских политиков и чиновников:
депутаты от Голоса Сергей Рахманин, Кира Рудик, Ярослав Железняк и Соломия Бобровская;
внефракционный депутат Виктория Гриб;
нардеп от евросолидарности и член Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и его коллеги по фракции София Федина и Яна Зинкевич;
нардепы от Батькивщины Михаил Волынец, Валентин Наливайченко и Сергей Тарута;
бывший депутат от Евросолидарности и жена экс-генпрокурора Ирина Луценко;
вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина;
бывший министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
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Напомним, Европейский Союз отказался вводить санкции против Александра Лукашенко.
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