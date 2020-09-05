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суббота, 05 сентября 2020 10:24

Депутаты Европарламента требуют у руководства ЕС санкций для Лукашенко

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Депутаты Европарламента требуют у руководства ЕС санкций для Лукашенко
Пытаются повлиять на руководство ЕС, чтобы применили санкции к Лукашенко. Фото: Reuters

Депутаты Европейского парламента формируют список и собираются требовать санкций от руководства ЕС для Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, за репрессии в отношении демонстрантов и фальсификации на выборах. В списке уже насчитывается 106 фамилий, из них 16 - из Польши.

"В этом деле депутаты направили письмо к главам Европейского совета Шарля Мишеля и Европейского комиссии - Урсулы фон дер Ляйен. Инициаторами письма стали четверо евродепутатов - Анна Фотиґа из группы европейских консерватистив, Роберт Бедронь из фракции социалистов, Михаэль Ґахлер с Христианских демократов и Петрас Аустревичюс из фракции либералов", - говорится в сообщении "Польского радио".

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Сейчас в предварительном списке людей, в отношении которых должны применить санкции, нет белорусского президента. Решение об этом будет принято на следующей неделе.

За решение не вводить санкции, в частности, выступила Германия, которую поддержали Франция и Италия

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