ЕС определился с санкциями против Лукашенко. Их не будет

ЕС отказался вводить санкции против Лукашенко. Фото: РБК

Европейский Союз отказался вводить санкции против Александра Лукашенко, лица, исполняющего обязанности президента Беларуси.

За это решение, в частности, выступила Германия, которую поддержали Франция и Италия, - сообщает Die Welt.

Берлин и Париж утверждали, что каналы связи с Лукашенко должны быть открыты при любых обстоятельствах, а страны Балтии и Польша настояли на внесении Лукашенко в список санкций ЕС.

Дипломаты ЕС сообщили, что официальный список опубликуют в ближайшем будущем.

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19 августа на внеочередном саммите лидеры ЕС договорились о санкциях против Беларуси, которые применят по отношению к отдельным должностным лицам режима Лукашенко, причастным к репрессиям и фальсификациям выборов.