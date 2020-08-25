Лукашенко не включили в санкционный список ЕС

На следующей неделе ЕС объявит санкционный список белорусских чиновников. Фото: 24 канал

Список белорусских чиновников, по отношению к которым применят санкции ЕС, должны утвердить на следующей неделе,

"Санкции ЕС в отношении Беларуси должны быть плюс-минус согласованы и готовы на следующей неделе.

Пока выглядит так, что Лукашенко в списке не будет, но это еще может измениться", - написал в Twitter брюссельский журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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19 августа на внеочередном саммите лидеры ЕС договорились о санкциях против Беларуси, которые применят по отношению к отдельным должностным лицам режима Лукашенко, причастным к репрессиям и фальсификациям выборов.

