Лукашенко не включили в санкционный список ЕС

Список белорусских чиновников, по отношению к которым применят санкции ЕС, должны утвердить на следующей неделе,
"Санкции ЕС в отношении Беларуси должны быть плюс-минус согласованы и готовы на следующей неделе.
Пока выглядит так, что Лукашенко в списке не будет, но это еще может измениться", - написал в Twitter брюссельский журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
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19 августа на внеочередном саммите лидеры ЕС договорились о санкциях против Беларуси, которые применят по отношению к отдельным должностным лицам режима Лукашенко, причастным к репрессиям и фальсификациям выборов.
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