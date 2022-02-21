В Верховной Раде заговорили о введении военного и чрезвычайного положения

Стефанчук прокомментировал возможность введения военного положения в Украине на фоне угрозы вторжения РФ. Фото: Сергей Старостенко, Gazeta.ua

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент готов к любым сценариям развития российской агрессии. Не исключает и введение военного или чрезвычайного положения в Украине.

Об этом сказал на брифинге по результатам заседания согласительного совета 21 февраля, передает Gazeta.ua.

"Надеюсь, до этого (введение военного положения. - Gazeta.ua) не дойдет. Украина никогда не была склонна решать какие-либо вопросы военным путем", - подчеркнул Стефанчук.

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Для введения специальных положений в Украине требуется указ президента Владимира Зеленского. Процедура для этого прописана.

"Мы готовы к любому развитию событий, в том числе и в вопросе введения специальных состояний в Украине. Этому должен предшествовать указ президента, который рассмотрит ВР. Пока нет такого указа - не о чем говорить. Надеюсь, что мы завершим этот путь своей победой политико-дипломатическим путем", - добавил Стефанчук.

До 26 февраля в Украине продлили усиленный режим службы полиции. Действует он с 14 февраля. Украине совместно с партнерами удалось дипломатическим путем умерить Россию от дальнейшего обострения ситуации безопасности, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 15 февраля.