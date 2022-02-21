Полиция продлила усиленный режим службы

Режим продлили до 26 февраля. Фото: Reuters

До 26 февраля в Украине продлили усиленный режим службы полиции.

Об этом информирует пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Усиленный режим службы полицейскими в Украине продлили до 26 февраля. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко", - говорится в сообщении.

Он сказал, что сейчас идет сложный период активной фазы гибридной войны.

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"Полиция работает единым механизмом с другими правоохранительными органами, чтобы противодействовать любым попыткам дестабилизировать ситуацию в стране", - сказал Клименко.

Национальную полицию перевели на усиленный режим несения службы 14 февраля. Усиленный режим полиции - это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности. Чтобы более оперативно реагировать на любые угрозы безопасности граждан, отметил глава Нацполиции Игорь Клименко.