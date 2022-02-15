"Нам удалось сдержать Россию" - Кулеба о возможном нападении РФ

Дмитрий Кулеба заявил о сдерживании возможных намерений РФ в отношении Украины. Фото: Виталий Носач, "РБК-Украина"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине совместно с партнерами удалось дипломатическим путем сдержать Россию от дальнейшего обострения ситуации безопасности.

Об этом сказал во время онлайн-брифинга 15 февраля, передает Gazeta.ua.

"Нам удалось с партнерами сдержать Российскую Федерацию от любого дальнейшего обострения. Сегодня уже середина февраля и вы видите, что дипломатия продолжает работать", - сообщил Кулеба.

Он напомнил, что стратегию сдерживания России украинская сторона представила партнерам еще в ноябре. Она предполагает ряд шагов.

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"Это активная дипломатия, содержащая непрерывное пребывание в Украине высоких иностранных гостей, жесткие санкции против России, усиленное военное техническое сотрудничество с Украиной и укрепление экономической и финансовой стабильности нашего государства. Этот комплексный пакет сдерживания продолжает и сейчас наполняться корректными решениями, усиливающими Украину" , - отметил глава МИД.

Ситуация с безопасностью остается напряженной, но полностью контролируемой, добавил Кулеба.

"Украина в сильной позиции сейчас. И готова к любым сценариям развития событий", - утверждает он.

15 февраля в минобороны РФ сообщили о начале возвращения военных с учений в места постоянной дислокации. Речь идет о Западном и Южном округах, граничащих с Украиной.