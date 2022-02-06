В Украину прибыла военная помощь от США и Великобритании

 
Ексклюзивы
1/5
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
Просмотров: 1395
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
Просмотров: 549
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Просмотров: 459
"Трухина должны выгнать из фракции, забрать мандат" – политолог о политической ответственности
"Трухина должны выгнать из фракции, забрать мандат" – политолог о политической ответственности
Просмотров: 279
Победа над Россией – это когда россияне будут говорить "Хотим как в Украине" - политтехнолог
Победа над Россией – это когда россияне будут говорить "Хотим как в Украине" - политтехнолог
Просмотров: 864
"Лишена "ура-патриотичности" и образа жертвы" - исследовательница рассказала о литературе ветеранов российско-украинской войны
"Лишена "ура-патриотичности" и образа жертвы" - исследовательница рассказала о литературе ветеранов российско-украинской войны
Просмотров: 972
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
1 Просмотров: 333
Украинцы планируют летние отпуска, пока посольства эвакуируют своих людей – что пишет о нас мировая пресса
Украинцы планируют летние отпуска, пока посольства эвакуируют своих людей – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1134
Чем для каждого из нас угрожает "особый статус" Донбасса
Чем для каждого из нас угрожает "особый статус" Донбасса
Просмотров: 8361
Порошенко с котами, Рудык на допросе, Кличко на съезде - неделя политиков в фото
Порошенко с котами, Рудык на допросе, Кличко на съезде - неделя политиков в фото
Просмотров: 2088
Фото
Все фото
5
20
3
5
3
50 км от границы Украины: спутник сделал снимки военной техники РФ в Беларуси
50 км от границы Украины: спутник сделал снимки военной техники РФ в Беларуси
Порошенко с котами, Рудык на допросе, Кличко на съезде - неделя политиков в фото
Порошенко с котами, Рудык на допросе, Кличко на съезде - неделя политиков в фото
Мы не агрессоры, но можем агрессивно отстаивать наши границы, -заявление Владимира Кличко на съезде &quot;УДАРа&quot;
Мы не агрессоры, но можем агрессивно отстаивать наши границы, -заявление Владимира Кличко на съезде "УДАРа"
Могилянка &amp; Шкарлет: кто победит в войне за образование
Могилянка & Шкарлет: кто победит в войне за образование
Премьер принял требование об отставке Шкарлета
Премьер принял требование об отставке Шкарлета
Видео
Все видео
"Преподавать по-русски" - экс-депутат Госдумы РФ на гостелеканале "Дом" начал "поучать" украинцев
"Преподавать по-русски" - экс-депутат Госдумы РФ на гостелеканале "Дом" начал "поучать" украинцев
"Мы едины": госсекретарь США опубликовал видео в поддержку Украины
"Мы едины": госсекретарь США опубликовал видео в поддержку Украины
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
"Если бы позвонил, был бы послан" - Монастырский не говорил с Трухиным после ДТП
"Если бы позвонил, был бы послан" - Монастырский не говорил с Трухиным после ДТП
Интервью
1/5
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 288
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 783
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1674
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 1017
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 405
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
04 февраля 2022
Просмотров: 585
Де вона?
"Кому вірити? Вірте Україні!" – помуркує телевізійний чорнобровець у краватці й водить носом-дзьобиком. Владні штандарти і герб за його спиною ...
воскресенье, 06 февраля 2022 21:37

В Украину прибыла военная помощь от США и Великобритании

  Комментировать
В Украину прибыла военная помощь от США и Великобритании
США отправили в Украину уже более 650 тонн оборонного снаряжения. Фото: Минобороны Украины

В Киев в воскресенье прибыли военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas британских Королевских Военно-воздушных сил и самолет американской компании Kalitta Air Boeing 747.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Самолет США был зафрахтован транспортным командованием вооруженных сил США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Канада отправила в Украину самолет с военной помощью

"Британский военный самолет совершил рейс с авиабазы ​​Акротири на Кипре, а американский транспортник прилетел с авиабазы ​​под городом Довер (штат Делавер)", - говорится в сообщении.

С середины января британские, американские, а также канадские и польские транспортные самолеты совершили по меньшей мере 25 рейсов по доставке военной помощи в Украину, в частности в Киев и Львов.

5 февраля в аэропорт "Борисполь" прибыл восьмой самолет с боеприпасами от США. Вес груза составляет 86 тонн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украину прибыла военная помощь от США и Великобритании». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
февраля

70 лет на престоле: какое решение помогло Елизавете II стать королевой

Украина получила право голоса по Антарктиде

Самое читаемое
Против войны с Украиной и за отставку президента: российские офицеры обратились к Путину
Против войны с Украиной и за отставку президента: российские офицеры обратились к Путину 1 Просмотров: 33327
Сотни людей вышли в Харькове на &quot;Марш единства&quot;, который хотела запретить городская власть - фото и видео
Сотни людей вышли в Харькове на "Марш единства", который хотела запретить городская власть - фото и видео
11
 Просмотров: 14004
Мальчика, проведшего пять дней в 23-метровом колодце, не спасли
Мальчика, проведшего пять дней в 23-метровом колодце, не спасли Просмотров: 13241
Столтенберг ответил Путину и Си Цзиньпину на заявление о &quot;нерасширении НАТО&quot;
Столтенберг ответил Путину и Си Цзиньпину на заявление о "нерасширении НАТО" Просмотров: 12079
Провокация на Олимпиаде из-за языка. Российский комментатор оскорблял журналиста с украинской аккредитацией
Провокация на Олимпиаде из-за языка. Российский комментатор оскорблял журналиста с украинской аккредитацией
 Просмотров: 11889
Политика
Советник Байдена не исключает возможности аннексии Донбасса Россией
Советник Байдена не исключает возможности аннексии Донбасса Россией Просмотров: 225
50 км от границы Украины: спутник сделал снимки военной техники РФ в Беларуси
50 км от границы Украины: спутник сделал снимки военной техники РФ в Беларуси
5
 Просмотров: 1026
"Нужно быть очень реалистичным": Макрон рассказал, чего ожидает от переговоров с Путиным
"Нужно быть очень реалистичным": Макрон рассказал, чего ожидает от переговоров с Путиным 3 Просмотров: 378
Зеленского пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Зеленского пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности Просмотров: 171
"Преподавать по-русски" - экс-депутат Госдумы РФ на гостелеканале "Дом" начал "поучать" украинцев
"Преподавать по-русски" - экс-депутат Госдумы РФ на гостелеканале "Дом" начал "поучать" украинцев
 4 Просмотров: 3951
Больше всего комментируют
4
В ОРДЛО утверждают, что Ермак в Париже пообещал рассмотреть их предложения — СМИ
4
"Преподавать по-русски" - экс-депутат Госдумы РФ на гостелеканале "Дом" начал "поучать" украинцев
3
"Без тебя никак" - Зеленский посвятил жене стихотворение
3
"Нужно быть очень реалистичным": Макрон рассказал, чего ожидает от переговоров с Путиным
2
Израиль запретил странам Балтии поставки своего оружия в Украину
Голосов: 1241
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть