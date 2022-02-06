В Украину прибыла военная помощь от США и Великобритании

США отправили в Украину уже более 650 тонн оборонного снаряжения. Фото: Минобороны Украины

В Киев в воскресенье прибыли военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas британских Королевских Военно-воздушных сил и самолет американской компании Kalitta Air Boeing 747.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Самолет США был зафрахтован транспортным командованием вооруженных сил США.

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"Британский военный самолет совершил рейс с авиабазы ​​Акротири на Кипре, а американский транспортник прилетел с авиабазы ​​под городом Довер (штат Делавер)", - говорится в сообщении.

С середины января британские, американские, а также канадские и польские транспортные самолеты совершили по меньшей мере 25 рейсов по доставке военной помощи в Украину, в частности в Киев и Львов.

5 февраля в аэропорт "Борисполь" прибыл восьмой самолет с боеприпасами от США. Вес груза составляет 86 тонн.