В Украину прибыла военная помощь от США и Великобритании

В Киев в воскресенье прибыли военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas британских Королевских Военно-воздушных сил и самолет американской компании Kalitta Air Boeing 747.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.
Самолет США был зафрахтован транспортным командованием вооруженных сил США.
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"Британский военный самолет совершил рейс с авиабазы Акротири на Кипре, а американский транспортник прилетел с авиабазы под городом Довер (штат Делавер)", - говорится в сообщении.
С середины января британские, американские, а также канадские и польские транспортные самолеты совершили по меньшей мере 25 рейсов по доставке военной помощи в Украину, в частности в Киев и Львов.
5 февраля в аэропорт "Борисполь" прибыл восьмой самолет с боеприпасами от США. Вес груза составляет 86 тонн.
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