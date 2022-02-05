Канада отправила в Украину самолет с военной помощью

Канада отправила в Украину военную помощь. Фото: slovoidilo.ua

Вооруженные силы Канады направили в Украину транспортный самолет с военной помощью. Партия содержит нелетальное оборудование.

Об этом сообщает Минобороны Канады.

"Минувшей ночью (ночь с 3 на 4 февраля - ред.) Самолет ВВС Канады C-177 Globemaster вылетел с авиабазы Трентон с грузом нелетального вооружения для Украины", - говорится в сообщении.

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В самолет были загружены, в частности, средства индивидуальной защиты, разведывательное оборудование и оборудование для ведения наблюдения.

Также в Украину вылетела группа канадских специалистов, которые должны убедиться, что украинские силы безопасности должным образом обучены для его обслуживания и использования.

Ранее сообщалось, что Канада расширит миссию по обучению украинских военнослужащих. В Украину направят около 60 канадских военных в ближайшее время.

В тоже время посол Украины в Канаде Андрей Шевченко заявил, что разочарован тем, что Канада не предоставляет Украине оружие.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Есть моменты, где мы недорабатываем. Я разочарован, что мы пока не добились решения о поставках оружия. Канада приняла чрезвычайно важное решение о продолжении своей военно-тренировочной миссии (в Украине), но мы рассчитывали на оружие. К сожалению, этого пока нет, хотя все предпосылки есть", - сказал посол.

Канада приняла решение расширить общую учебную миссию UNIFIER в Украине, увеличив количество персонала в два раза до 400 военных. Миссия UNIFIER – это общая канадско-украинская военная миссия, призванная увеличить обороноспособность Вооруженных сил Украины через обмен опытом и совместные военные учения. Этим военным не будет позволено участвовать в боевых операциях вместе с украинскими военными. Канадские военные будут находиться в Украине как советники и консультанты.