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Спецтема: Враг возле украинской границы

Канада разместит в Украине 400 своих военных

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Канада разместит в Украине 400 своих военных
Канада поможет Украине военными. Фото: Reuters

Канада приняла решение расширить общую учебную миссию UNIFIER в Украине, увеличив количество персонала в два раза до 400 военных.

Около 60 канадских военнослужащих отправятся в Украину в ближайшие дни, по словам министра обороны Канады Аниты Ананд в брифинге канадского правительства на youtube-канале новостного агентства Reuters.

Миссию продлили еще на 3 года, а также Канада должна направить около 340 миллионов долларов помощи.

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Канада считает, что угроза российского наступления в Украине касается канадских национальных интересов, ведь, по словам министерства финансов Христи Фриланд, Россия поддерживает международное устройство и идеи демократии.

Миссия UNIFIER – это общая канадско-украинская военная миссия, призванная увеличить обороноспособность Вооруженных сил Украины через обмен опытом и совместные военные учения.

Этим военным не будет позволено участвовать в боевых операциях вместе с украинскими военными. Канадские военные будут находиться в Украине как советники и консультанты.

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