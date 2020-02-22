В Украине может появиться новое министерство: назвали условия

В августе Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства возглавил Тимофей Милованов. Фото: liga.net

После завершения земельной реформы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства может отделиться Министерства аграрного развития.

"Сейчас проводится реформа земли, реформа аграрного рынка. После того как запустят рынок, возможно поддержу создания Министерства аграрного развития", - заявил министр Тимофей Милованов, пишет Уніан.

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По его словам, ранее Министерство агропромышленного комплекса было коррупционной структурой.

"Мы приняли министерство АПК в ужасном состоянии. Его нужно было закрывать", - сказал Милованов.

В августе 2019-го во время формирования нового правительства Министерство экономического развития объединили с Министерством агропромышленного комплекса. Создали единое Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Его возглавил Тимофей Милованов.