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пятница, 21 февраля 2020 21:47

Форум Level UP Ukraine 2020: Тимофей Милованов рассказал об инвестиционной стратегии государства

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Форум Level UP Ukraine 2020: Тимофей Милованов рассказал об инвестиционной стратегии государства
В ходе дискуссионной панели форума "Доверие - основа инвестиций: бизнес, общество, власть" выступил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов. Фото: Level UP Ukraine

21 февраля в КВЦ "Парковый" проходит форум Level UP Ukraine 2020. Ключевая тема Форума - принципы создания большего. Форум является площадкой, где происходит взаимодействие бизнеса, власти и общества для реформирования национальной экономики и ее перехода к фазе ускоренного роста.

В ходе дискуссионной панели форума "Доверие - основа инвестиций: бизнес, общество, власть" выступил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, который очертил инвестиционную стратегию государства и рассказал о шагах правительства, нацеленных на увеличение притока инвестиций в национальную экономику.

По словам Милованова, по причине серьезного износа основных фондов, который превышает 60%, Украине необходимо от 50 до 100 млрд дол инвестиций в ближайшие годы для того, чтобы догнать соседние государства. Министр отметил, что ключевыми инструментами привлечения инвестиций правительство считает внедрение программы доступных кредитов, концессии, приватизацию, запуск рынка земли, реформу судебной и правоохранительной системы.

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Особый акцент Милованов сделал на необходимости инвестировать в инфраструктуру, поскольку транспортно-логистические проблемы сдерживают рост украинского экспорта. Помимо инфраструктуры, важнейшим приоритетом правительство считает энергетику и агросектор, которые формируют значительную часть валового продукта Украины.

Милованов отметил усилия Министерства юстиции по преодолению проблемы рейдерства. Одновременно с этим министр заверил, что готов слышать бизнес, который ощущает давление на себя, а его ведомство ведет постоянный диалог с бизнес-ассоциациями.

Кабмин Украины ожидает экономический рост по итогам 2020 года на 3,7%.

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