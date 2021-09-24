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пятница, 24 сентября 2021 13:14

В "Слуге народа" начался раздор из-за Разумкова

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В &quot;Слуге народа&quot; начался раздор из-за Разумкова
Фото: iportal.rada.gov.ua

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура против отставки Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Об этом депутат сказал в кулуарах журналистам в пятницу.

"Со мной никто не говорил об этом. С депутатами общался, собирают ли подписи или голоса. Эта история существует на уровне слухов", - заявил нардеп.

По словам депутата, за отставку спикера никто подписей не собирает.

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"От смены спикера для людей ничего не изменится. Спикер удовлетворяет все фракции. Разумков - спикер парламента, а не одной политической партии.

У него разные точки зрения на те или иные законопроекты, но он имеет на них право.

Если сейчас было голосование, я был бы категорически против этой отставки", - заявил Качура.

Сегодня СМИ сообщили, что председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия собирает голоса за отставку Разумкова. Депутат заявил, что спикер не послушал фракцию, когда направил в Венецианскую комиссию законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах.

Также Арахамия заявлял, что не понимает статуса спикера, находящегося на самоизоляции.

А председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко сказал, что Разумков действует некомандно.

23 сентября ВР приняла законопроект. К нему подавали 1257 правок. Законопроект рассмотрели более чем за час. Перед голосованием оппозиция блокировала трибуну.

Сегодня во фракции "СН" заявили, что законопроект будут переголосовывать.

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Дата
24
сентября

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