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пятница, 24 сентября 2021 10:03

Закон об олигархах будут переголосовывать

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Закон об олигархах будут переголосовывать
Президенту Зеленскому могут отправить на подпись законопроект с ошибками, сказал нардеп. Фото: Reuters

Законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах надо проголосовать, потому что во время его принятия учли три поправки, которые противоречат друг другу. Об этом заявил народный депутат от "Голос" Ярослав Железняк в кулуарах в пятницу.

"В финальном тексте, который вчера проголосовала Верховная Рада, приняли три поправки, которые по-разному излагают пятую статью закона. Вчера приняли закон об олигархах, где статья пять о том, как определяется олигарх, изложена в трех различных редакциях", - рассказал нардеп.

По словам депутата, законопроект "продолжили тянуть в зал".

"Аргументы на заседании глав фракций, дайте день, чтобы юристы вычитали. Юридический департамент об этом тоже говорил. Сейчас есть необходимость переголосовать текст", - заявил Железняк.

"Есть статья регламента, которая предусматривает, что комитет готовит текст, который должен быть исправлен. Направляет на председателя парламента и председатель ставит на голосование статью 131. То есть дополнительное голосование.

Если будет 226 голосов - это текст исправляется, если нет - он отправляется на подписание президенту в ложном виде. С пятью статьями закона об олигархах, которые проголосовали вчера", - объяснил нардеп.

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"Разрушили регламент, вчера осквернили все голосование.

Еще неделю будут исправлять текст. Затем будет постановление о блокировании голосования за закон. Наверное в октябре в лучшем случае законопроект пойдет на подписание президенту", - заявил Железняк.

Между тем издание LB.ua сообщило, что депутат от "Слуга народа" Ирина Верещук подтвердила, что закон об олигархах будут переголосовывать.

Она уточнила, что голосование будет не сегодня, а на следующей пленарной неделе.

23 сентября ВР приняла законопроект в целом. К нему подавали 1257 правок.

Законопроект рассмотрели за более чем час.

Перед голосованием оппозиция блокировала трибуну.

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24
сентября

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