Законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах надо проголосовать, потому что во время его принятия учли три поправки, которые противоречат друг другу. Об этом заявил народный депутат от "Голос" Ярослав Железняк в кулуарах в пятницу.
"В финальном тексте, который вчера проголосовала Верховная Рада, приняли три поправки, которые по-разному излагают пятую статью закона. Вчера приняли закон об олигархах, где статья пять о том, как определяется олигарх, изложена в трех различных редакциях", - рассказал нардеп.
По словам депутата, законопроект "продолжили тянуть в зал".
"Аргументы на заседании глав фракций, дайте день, чтобы юристы вычитали. Юридический департамент об этом тоже говорил. Сейчас есть необходимость переголосовать текст", - заявил Железняк.
"Есть статья регламента, которая предусматривает, что комитет готовит текст, который должен быть исправлен. Направляет на председателя парламента и председатель ставит на голосование статью 131. То есть дополнительное голосование.
Если будет 226 голосов - это текст исправляется, если нет - он отправляется на подписание президенту в ложном виде. С пятью статьями закона об олигархах, которые проголосовали вчера", - объяснил нардеп.
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"Разрушили регламент, вчера осквернили все голосование.
Еще неделю будут исправлять текст. Затем будет постановление о блокировании голосования за закон. Наверное в октябре в лучшем случае законопроект пойдет на подписание президенту", - заявил Железняк.
Между тем издание LB.ua сообщило, что депутат от "Слуга народа" Ирина Верещук подтвердила, что закон об олигархах будут переголосовывать.
Она уточнила, что голосование будет не сегодня, а на следующей пленарной неделе.
23 сентября ВР приняла законопроект в целом. К нему подавали 1257 правок.
Законопроект рассмотрели за более чем час.
Перед голосованием оппозиция блокировала трибуну.
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