В России собираются судить бывшего украинского министра

Дело Рудьковского будет рассматривать Московский городской суд.Фото: i.obozrevatel.com

Российская прокуратура передала в суд дело в отношении бывшего депутата Верховной Рады Украины и министра транспорта Николая Рудьковского.

Его считают виновным в нападении на российское посольство, сообщили в прокуратуре РФ.

"Заместитель генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Украины Николая Рудьковского. Он обвиняется в совершении преступления об участии в нападении на служебные помещения и транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, совершенное с целью осложнения международных отношений", - написали в сообщении.

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Дело будет рассматривать Мосгорсуд.

Российское следствие установило, что 14 июня 2014 года Рудьковский, будучи народным депутатом, вместе с неизвестными людьми, которые входили в запрещенний в РФ "Правий сектор", принял участие в нападении на российское посольство в Киеве.

"Целью нападения было осложнения международных отношений Российской Федерации с Украиной и другими государствами", - утверждают в Генпрокуратуре РФ.

Полиция Москвы 28 сентября задержала бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского, объявленного в розыск по делу о нападении на посольство России в Киеве.