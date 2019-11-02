В России собираются судить бывшего украинского министра

 
Ексклюзивы
1/5
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 999
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Просмотров: 684
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
Просмотров: 135
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Просмотров: 3717
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 288
Зеленский занимается популизмом
Зеленский занимается популизмом
1 Просмотров: 1098
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 2817
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1845
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Просмотров: 810
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 963
Фото
Все фото
4
6
5
5
3
Нардепа Яременко снова поймали на интимной переписке
Нардепа Яременко снова поймали на интимной переписке
Проститутки за $100 и охота на фотографа - чем занимается в Раде депутат Яременко
Проститутки за $100 и охота на фотографа - чем занимается в Раде депутат Яременко
Выступление Вакарчука и тысяча митингующих - педагоги протестовали под Радой
Выступление Вакарчука и тысяча митингующих - педагоги протестовали под Радой
Вакарчук и &quot;слуга народа&quot; договорились найти средства для педагогов
Вакарчук и "слуга народа" договорились найти средства для педагогов
&quot;Я же не лох&quot;: Мариуполь встретил Зеленского красноречивым баннером
"Я же не лох": Мариуполь встретил Зеленского красноречивым баннером
Видео
Все видео
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
"Покаяться перед россиянами": канал кума Путина выдал порцию кремлевской пропаганды
"Покаяться перед россиянами": канал кума Путина выдал порцию кремлевской пропаганды
"Движение сопротивления капитуляции" презентовало доктрину мира для Донбасса
"Движение сопротивления капитуляции" презентовало доктрину мира для Донбасса
Кива качался на кресле и показывал язык
Кива качался на кресле и показывал язык
Отмывание краденых средств и борьба с пластиковыми пакетами: онлайн-трансляция из Рады
Отмывание краденых средств и борьба с пластиковыми пакетами: онлайн-трансляция из Рады
Интервью
1/5
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 288
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 2817
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1845
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 963
Сергей Бабкин рассказал о духовных практиках в семье
Сергей Бабкин рассказал о духовных практиках в семье
Просмотров: 612
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
01 ноября 2019
Просмотров: 369
Не вигавкається
Залишаючи віче, він акуратно згорнув прапор і мовив: "Діла не буде. Треба ставити намет". Буденно, наче про риболовлю. Учасник Революції гідності. ...
суббота, 02 ноября 2019 09:40

В России собираются судить бывшего украинского министра

  Комментировать
В России собираются судить бывшего украинского министра
Дело Рудьковского будет рассматривать Московский городской суд.Фото: i.obozrevatel.com

Российская прокуратура передала в суд дело в отношении бывшего депутата Верховной Рады Украины и министра транспорта Николая Рудьковского.

Его считают виновным в нападении на российское посольство, сообщили в прокуратуре РФ.

"Заместитель генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Украины Николая Рудьковского. Он обвиняется в совершении преступления об участии в нападении на служебные помещения и транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, совершенное с целью осложнения международных отношений", - написали в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Главаря ДНР Пушилина арестовали в Москве

Дело будет рассматривать Мосгорсуд.

Российское следствие установило, что 14 июня 2014 года Рудьковский, будучи народным депутатом, вместе с неизвестными людьми, которые входили в запрещенний в РФ "Правий сектор", принял участие в нападении на российское посольство в Киеве.

"Целью нападения было осложнения международных отношений Российской Федерации с Украиной и другими государствами", - утверждают в Генпрокуратуре РФ.

Полиция Москвы 28 сентября задержала бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского, объявленного в розыск по делу о нападении на посольство России в Киеве.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В России собираются судить бывшего украинского министра». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
ноября

Премьер-министра убили личные охранники

Самое читаемое
Секс, деньги, наркотики: фотографа обвинили в подглядывании
Секс, деньги, наркотики: фотографа обвинили в подглядывании
20
 Просмотров: 28036
В авто нашли подростков: девушка умерла, парень - в реанимации
В авто нашли подростков: девушка умерла, парень - в реанимации Просмотров: 17280
  Смертельное ДТП на трассе: просят узнать погибшего (18+)
  Смертельное ДТП на трассе: просят узнать погибшего (18+) Просмотров: 15696
Слуга народа внесла закон о новых правилах растаможки евроблях
Слуга народа внесла закон о новых правилах растаможки евроблях Просмотров: 13365
Секс, алкоголь и $10 тыс. на квартиру: показали новые интимные переписки Яременко
Секс, алкоголь и $10 тыс. на квартиру: показали новые интимные переписки Яременко
10
 5 Просмотров: 10332
Политика
Посол оправдывался за Макрона перед украинским МИД
Посол оправдывался за Макрона перед украинским МИД Просмотров: 171
Путин использует разведение на Донбассе - Бутусов
Путин использует разведение на Донбассе - Бутусов Просмотров: 1746
Представили нового главу Черниговской ОГА
Представили нового главу Черниговской ОГА Просмотров: 162
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
 1 Просмотров: 990
Яременко написал заявление о сложении полномочий председателя комитета
Яременко написал заявление о сложении полномочий председателя комитета Просмотров: 1422
Больше всего комментируют
9
Против нардепа Федыны возбудили уголовное дело
8
Зеленский устал - Богдан
6
"Слуга народа" заявил, что был свидетелем коррупции Дубневича
5
Сивохо говорит, что ему "надоело воинственное меньшинство"
5
Секс, алкоголь и $10 тыс. на квартиру: показали новые интимные переписки Яременко
Голосов: 13424
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua