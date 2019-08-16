В России культ власти, в Украине - оппозиции

Автор: Сергей Старостенко В Украине всегда был культ оппозиции. Поэтому в Украине строить диктатуру - это как строить замки на песке - утверждает политолог Сергей Таран

В России культ власти. Там власть сакральная. А в Украине всегда была сакральной оппозиция. Всегда наша история и наш фольклор воспевал судьбы героических и несчастных борцов, которые боролись, воевали. В Украине всегда был культ оппозиции. Поэтому в Украине строить диктатуру - это как строить замки на песке, - убежден политолог Сергей Таран. Об этом он рассказал в интервью журналу "Країна".

"Владимир Зеленский часто обижается на личную критику. Это может свидетельствовать о склонности к диктаторству. Такая опасность есть, потому что это человек, который привык нравиться. Он до сих пор был любимцем экрана. Трудно прогнозировать реакцию такого человека, если в него время от времени начнут бросать помидорами.

Зеленский получил беспрецедентную власть в стране. Уже есть контроль над парламентом. Бесспорно, будет контроль над правительством.

Если будут попытки диктатуры, это для него плохо кончится. Любовь народная в Украине недолго продолжается. В Украине действует конвейер по продуцированию идолов, а затем по их сбросу. Так было последние 300 лет. У нас была всегда большое доверие к правителям, а затем маятник возвращался в другую сторону. Так же будет и сейчас. Если начнется диктатура, она мобилизует общество против себя ", - прогнозирует политолог.

Диктатура была бы оправдана, если бы она позволила провести необходимые непопулярные реформы

"Говорят, что в России культ власти. Там власть сакральная. А в Украине всегда была сакральная оппозиция. Всегда наша история и наш фольклор воспевал судьбы героических и несчастных борцов, которые боролись, воевали. В Украине всегда был культ оппозиции. Поэтому в Украине строить диктатуру - это как строить замки на песке. Может показаться на волне популярности, что это возможно, но если это будет просто диктатура без реформ, без изменений, она очень плохо закончится.

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Диктатура была бы оправдана, если бы она позволила провести необходимые непопулярные реформы. Более того, все реформы в мире происходили в условиях жесткой консолидации власти. Реформы трудно проводить во время расхлябанной демократии. В диктаторской форме или в полудиктаторской, но властб должна брать на себя ответственность за действия, которые могут быть непопулярными. Поэтому у Зеленского есть шанс и инструмент. Вопрос только в том, воспользуется ли он им по назначению".

Фракция "Слуги народа" может распасться - считает Сергей Таран. "Этот парламент будет очень слабый, потому что он будет абсолютно подчиняться президенту. Оппозиция будет чрезвычайно слабая и немногочисленная. Для партии Зеленского прежде всего нужно будет навести порядок в собственной фракции, потому что туда зашло много случайных людей. Внутри любой партии, не имееющей сильной оппозиции, всегда начинаются внутренние центробежные тенденции".