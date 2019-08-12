Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран

Политолог Сергей Таран убежден, что власть должна взяться за сложные непопулярные реформы

Новая власть действует по принципу: если не можешь дать людям хлеб, надо устроить зрелище. Но потом все равно нужно будет показывать результаты. Парадокс в том, что обещанные изменения невозможно воплотить за год, - убежден политолог Сергей Таран.

Об этом он сказал в интервью журналу "Країна".

"Избиратели, которые голосовали за Зеленского, ожидают быстрых изменений. Как у Гарри Поттера: взмахнул волшебной палочкой, и все произошло. Он должен показать изменения через год-полтора. А их не будет. Если не произойдет чуда, тогда у власти начнутся проблемы. Поэтому в ближайшее время они будут делать то, что умеют профессионально. Мы увидим много ярких шоу: будут разоблачать коррупционные схемы, сажать людей с громкими именами за решетку. Это будут а ля публичные казни времен французской революции или сталинских показательных судебных процессов.

Власть будет действовать по принципу: если не можешь дать людям хлеб, надо устроить зрелище. Но потом все равно нужно будет показывать результаты. Парадокс в том, что обещанные изменения невозможно воплотить в год", - сказал он.

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Зато, убежден эксперт, нужно осуществлять реформы которые считаются непопулярными.

"Завершить реформы медицины, децентрализации, коммунального хозяйства и земельного законодательства. Сначала нужно создать условия для развития экономики, а когда будут деньги, выплачивать обещанную социалку. А популисты делают наоборот: сначала обещают и дают, а когда экономика начинает страдать, уходят с должности", - добавил Сергей Таран.

Интервью с Сергеем Тараном читайте в журнале "Країна".

Перед запуском рынка земли в Украине необходимо принять законодательную базу, которая защитит интересы собственников земли и инвесторов. Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. Надо сначала принять законодательную базу, которая защитит интересы всех - от граждан-собственников к внешних или внутренних инвесторов. И надо защитить национальные интересы и безопасность", - сказал он. Разумков отметил, что у команды есть понимание, что происходит с землей в руках граждан. Впрочем, с землей в государственной собственности - "очень много вопросов".