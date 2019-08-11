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воскресенье, 11 августа 2019 12:02

Денежная реформа: Зеленского просят изменить национальную валюту Украины

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Денежная реформа: Зеленского просят изменить национальную валюту Украины
Зеленского просят изменить национальную валюту Украины. Фото: www.radiosvoboda.org

На сайте президента Украины появилась петиция, в которой просят Владимира Зеленского сделать доллар национальной валютой.

Автор петиции Сергей Андрощук настаивает на проведении денежной реформы.

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"В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив гривну на более стабильную - доллар США с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вкладов граждан ", - просил автор.

Петиция набрала 445 голосов из 25 тыс. Голосование будет продолжаться еще 89 дней.

Недавно стало известно, что повторная петиция с требованием уволить руководителя Офиса Президента Украины Владимира Зеленского, Андрея Богдана набрала 25 тыс. голосов.

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Дата
11
августа

Zatemnennya sontsya spivpalo z avtohonkamy Tysyachi kyyan sposterihaly zatemnennya iz spetsialʹnymy okulyaramy . Pid chas sonyachnoho zatemnennya, shchob ne nashkodyty ocham, fakhivtsi rekomenduyutʹ korystuvatysya okulyaramy z metalizovanym pokryttyam, ne pronyknym dlya infrachervonoho vyprominyuvannya. Takozh mozhna vykorystovuvaty zakopchene sklo abo zasvichenu i potim proyavlenu fotoplivku. Moreplavetsʹ i pershovidkryvach Khrystofor Kolumb vyrishyv zalyakaty indiantsiv, vykorystovuyuchy znannya astronomiyi. Vin vyyavyv, shcho v nich na 1 bereznya 1504 roku vidbudetʹsya povne misyachne zatemnennya. Kolumb povidomyv vozhdyam indiantsiv, shcho yoho bohy obureni povedinkoyu i nezabarom prodemonstruyutʹ tse. Indiantsi v zhakhu staly prosyty vybachennya. Показати більше 700/5000 Затмение солнца совпало с автогонками

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