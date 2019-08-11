Денежная реформа: Зеленского просят изменить национальную валюту Украины

Зеленского просят изменить национальную валюту Украины. Фото: www.radiosvoboda.org

На сайте президента Украины появилась петиция, в которой просят Владимира Зеленского сделать доллар национальной валютой.

Автор петиции Сергей Андрощук настаивает на проведении денежной реформы.

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"В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив гривну на более стабильную - доллар США с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вкладов граждан ", - просил автор.

Петиция набрала 445 голосов из 25 тыс. Голосование будет продолжаться еще 89 дней.

Недавно стало известно, что повторная петиция с требованием уволить руководителя Офиса Президента Украины Владимира Зеленского, Андрея Богдана набрала 25 тыс. голосов.