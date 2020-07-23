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четверг, 23 июля 2020 10:54

В ресторане Тищенко говорят, что силовики не приходили

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В ресторане Тищенко говорят, что силовики не приходили
Ресторан известен публикациями журналистов. Фото: @velur.restaurant.kyiv

В ресторане "Велюр", который принадлежит народному депутату от "Слуги народа" Николаю Тищенко, опровергают приезд представителей силовых органов в заведение.

Об этом сообщил администратор ресторана, пишет УНИАН.

Он сказал, что информация о якобы проведении обысков в ресторане не соответствует действительности, а работники правоохранительных органов, которых заметили у заведения, просто припарковались рядом и проводили определенные действия в этом районе по соседнему адресу на ул. Саксаганского.

Ранее СМИ опубликовали фото, на котором у ресторана "Велюр" находятся силовики.

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В апреле журналисты Bihus.Info сообщали, что, несмотря на карантин, в Киеве продолжает работать ресторан "Велюр".

Среди гостей заведения: нардеп Антон Яценко, бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского Павел Куфтырев, нардеп от "Слуги народа" и бывший сценарист "Квартала 95" Александр Кабанов, менеджер ахметовского "Метинвеста" Виталий Кысиль, первый заместитель руководителя Офиса президента и экс-продюсер "Квартала 95" Сергей Трофимов.

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