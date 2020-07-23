В "Велюр" Тищенка пришли силовики

Утром, 23 июля, в столичный ресторан "Велюр" народного депутата от "Слуга народа" Николая Тищенко пришли силовики.

Фото с места события опубликовал "Обозреватель"

Подробностей от правоохранительных органов пока не поступало. Информации на странице Тищенко в соцсетях касательно события нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ресторан "Велюр" Николая Тищенко продолжает нарушать карантин и работать до утра

Журналисты Bihus.Info сообщали, что, несмотря на карантин, в Киеве продолжает работать ресторан "Велюр". Среди гостей заведения: нардеп Антон Яценко, бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского Павел Куфтырев, нардеп от "Слуги народа" и бывший сценарист "Квартала 95" Александр Кабанов, менеджер ахметовского "Метинвеста" Виталий Кысиль, первый заместитель руководителя Офиса президента и экс-продюсер "Квартала 95" Сергей Трофимов.