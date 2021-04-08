В Раду зовут руководство разведки

Комитет будет заседать на следующей неделе. Фото: "Радіо Свобода"

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в следующую среду заслушает руководство Службы внешней разведки. Об этом сообщила заместитель председателя комитета, народный депутат от "Слуга народа" Марьяна Безуглая.

"Руководство СВРУ вызываем на Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, 14.04.21", - написала депутат в Facebook.

Вчера Национальное антикоррупционное бюро обнаружило большие объемы наличности у посредников, которых разоблачили "на горячем" во время получения взятки для дальнейшей ее передачи судьям ОАСК.

Речь шла о более $3,7 млн, € 840 тыс., 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей наличными. Также нашли предметы, похожие на антиквариат, документы на имя председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка и его родственника.

Им оказался брат председателя ОАСК Юрий Зонтов. Зонтов работает заместителем начальника Службы внешней разведки, сообщил журналист Юрий Бутусов.

Генеральная прокурорка Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении брату председателя суда.

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В сентябре прошлого года НАБУ опубликовало записи якобы разговоров Павла Вовка. "Надо захватить власть в этой ВРП", - идет речь в разговорах. Ему и ряду судей детективы сообщили о подозрении. Инкриминируют создание преступной организации, попытку захвата государственной власти, злоупотребление влиянием и вмешательство в деятельность государственных деятелей, создание искусственных препятствий в деятельности Высшей квалификационной комиссии судей. Председателя ОАСК не смогли привезти в Высший антикоррупционный суд.