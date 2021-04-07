"Согласна. Прямая дорога на скамью подсудимых" - Венедиктова подписала подозрение брату Вовка

Подозрение брату председателя ОАСК генеральный прокурор подписала в среду. Фото: @pgo.gov.ua

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении брату председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка Юрию Зонтову, которого НАБУ задержало при получении взятки для последующей ее передачи судьям ОАСК.

"К сожалению, новое резонансное событие.

Буквально час назад я подписала уведомление о подозрении двум горе-дельцам, которые называют себя адвокатами. Они предоставляли, как им казалось, адвокатские услуги, однако по мнению детективов НАБУ и прокуроров САП, с которыми я полностью согласна, такая правовая помощь - прямая дорога на скамью подсудимых.

Вчера детективы и прокуроры задержали, как говорится, "на горячем" двух адвокатов при получении 100 тысяч долларов США с целью дальнейшей передачи этих средств судьям ОАСК. За эти деньги "адвокаты" обещали ликвидатору общества помочь вынести "удобное" судебное решение, но получилось "как-то неудобно", - написала генпрокурор в Facebook.

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"У одного из адвокатов, который является братом председателя ОАСК, во время проведения следственных действий были обнаружены и изъяты крупные суммы денежных средств: 80 тысяч долларов США (часть неправомерной выгоды), 3 миллиона 700 тысяч долларов США, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов стерлингов, 23 тысячи гривен.

Комментариев нету. Они не нужны ", - добавила Ирина Венедиктова.

Сегодня НАБУ заявило, что выявило более $3,7 млн, € 840 тыс., 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей наличными у посредников, которые должны были передать взятку судьям ОАСК. Брат председателя ОАСК Юрий зонтов работает заместителем начальника Службы внешней разведки. Наличные держали на квартире, сообщил журналист Юрий Бутусов.