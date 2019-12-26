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четверг, 26 декабря 2019 14:44

В Раде заговорили о повышении зарплат нардепам до 100 тыс. грн

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В Раде заговорили о повышении зарплат нардепам до 100 тыс. грн
Если общество имеет более высокие ожидания, то и зарплаты должны быть выше, говорит Арахамия.

Зарплата народных депутатов должно составлять от 70 до 100 тыс. грн. Если общество имеет более высокие ожидания от нардепов, чем было раньше.

Об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия журналу "Новое время"

"Зарплата депутата должна быть выше, если общество имеет более высокие ожидания, чем это было раньше. Называют разные суммы - от 70 тыс.грн до 100 тыс", - сказал он.

В то же время председатель фракции считает депутатскую зарплату "очень деликатным вопросом" и сказал, что не может дать однозначный ответ, "имеет ли право депутат получать высокую зарплату, если народ живет бедно".

"А что касается фракции, то вы знаете: у нас большинство - это действительно простые ребята. Есть те, кому трудно. Особенно те, кто переехал в Киев из региона и был вынужден перевезти семью", - добавил Арахамия.

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По сообщению LIGA.net про первые зарплаты за сентябрь, больше всех в Верховной Раде заработал первый вице-спикер Руслан Стефанчук (59 300 грн), меньше всех - Анна Коваленко из СН (15 900 грн).

Народные депутаты получают в среднем 43 тыс. грн.

Лишь половина народных депутатов посетили все заседания Верховной Рады в декабре.

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Дата
26
декабря

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